Essonne : deux marchés à Soisy-sur-Ecole pour Lou, ambassadrice du Téléthon

L’école des Deux-Tertres et l’Ehpad Korian Le Gâtinais organisent tous deux un marché pour soutenir l’AFM-Téléthon et la famille de Lou.

L’école des Deux-Tertres et l’Ehpad Korian Le Gâtinais répondent toujours présent pour soutenir Lou ! Cette année, l’établissement scolaire accueille des producteurs et des artisans pour son marché mêlant la collecte de dons pour l’AFM-Téléthon et celle pour les projets des classes. Lou a intégré cette école en CE1.

Aujourd’hui, elle est suivie à l’institut d’éducation motrice du Petit-Tremblay, à Saint-Pierre-du-Perray. L’équipe enseignante de Soisy-sur-Ecole avait montré son soutien à l’époque pour sensibiliser à la recherche sur le syndrome de Leigh, rare et sans traitement à ce jour, après le décès de son petit frère Hugo touché par cette même maladie.

Une soirée après l’école pour le Téléthon