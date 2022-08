Essonne : Nathan fête son anniversaire avec les policiers d’Arpajon

Ce petit Arpajonnais rêve de devenir policier. Sa mère a écrit une lettre au commissariat d’Arpajon fin juillet pour lui offrir une rencontre avec les policiers de la commune pour son anniversaire le 18 août. Touchée par les mots de la mère de famille, la police nationale de l’Essonne a donné un retour favorable à sa demande et a offert plus de deux heures d’animation à Nathan.

« Qu’est-ce que tu fais là ? Tu as fait une bêtise ? », demande la major exceptionnelle Nadia Arnaud. Nathan, timide et surpris, s’avance dans le commissariat d’Arpajon. Il est entouré de son père et sa grande sœur. Tous les deux sont au courant de la surprise pour ses sept ans. A chaque anniversaire, le petit garçon demande des voitures de police. Cette année, il passe un après-midi avec les policiers de sa ville.

Une belle visite surprise du commissariat

Sa mère a envoyé le 27 juillet une lettre pour demander si son fils, pouvait rencontrer les policiers de sa ville pour son anniversaire le 18 août. « Cela nous arrive de temps en temps de recevoir des lettres de remerciement, c’est la première fois que nous recevions ce type de sollicitation. La lettre est très bien écrite et polie. Les parents ont été surpris de recevoir un retour favorable », précise Elsa Watteel, commissaire du secteur de la circonscription de Sainte-Geneviève-des-Bois.