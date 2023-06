Essonne : Oh My Bloc !, le festival d’escalade à ne pas louper du 9 au 11 juin à Milly-la-Forêt

Essonne : Oh My Bloc !, le festival d’escalade à ne pas...

Le festival dédié à l’escalade de bloc et à la préservation des milieux naturels de grimpe à Milly-la-Forêt revient pour une 2e édition le week-end prochain.

Pour une pratique de l’escalade durable dans nos forêts ! Voici le slogan du festival Oh My Bloc !, organisé par la mairie de Milly-la-Forêt avec pour consultante, Gaétane Hay, grimpeuse et ingénieure spécialisée dans l’agro-forêt-environnement.

L’objectif de cet événement est d’éveiller les consciences sur les bonnes pratiques d’un grimpeur éco-responsable. La surfréquentation des sites d’escalade en milieu naturel entraîne des effets néfastes sur l’environnement comme l’érosion des sols empruntés, la pollution causée par les dépôts sauvages, le dérangement de la faune, la dégradation des rochers avec la magnésie.

Rendez-vous sur le terrain de grimpe de Milly, le site de la Haute-Pierre

Comme lors de la première édition, organisée du 6 au 8 mai 2022, les compétitions se dérouleront sur le site d’Haute-Pierre, espace naturel avec 150 voies d’escalade et les animations sur le terrain de pétanque milliacois. Cette année, l’événement a investi dans un mur de grimpe de 24 mètres avec le soutien financier de la région Ile-de-France et du département de l’Essonne. Cette structure, installée en coeur de ville, sera utilisée par les compétiteurs du week-end et les animations à destination des amateurs.

Sont prévus divers ateliers autour de l’univers des sports d’équilibre : initiation de Slack line et d’escalade des enfants et des adultes sur mur et sur des blocs, atelier de sensibilisation autour du phénomène d’érosion. Le festival offrira des opportunités aux grimpeurs : cultiver sa connaissance à travers des conférences, trouver du matériel d’occasion, participer à un concours photo/vidéo, arpenter un marché d’exposants, manger des plats concoctés par des food trucks et se défouler sur la piste de danse avec DJ le samedi soir après les finales.

Grimper en milieu naturel, oui mais avec respect

« Milly-la-Forêt souhaite accompagner l’essor de la pratique de l’escalade en forêt de manière durable, explique le maire de la commune, Patrice Sainsard. Ce sport de nature pratiqué depuis plus de 120 ans attire les grimpeurs des quatre coins du monde en forêt de Fontainebleau. Il était légitime de créer sur notre territoire, forêt de Fontainebleau, un événement qui rassemble, initie et transmet les bonnes pratiques. » La liste des bons comportements à adopter sont réunis dans la charte du festival.