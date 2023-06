Essonne : ouvert depuis moins d’un an à Saint-Vrain, le restaurant Le Doyenné déjà triplement primé

Le restaurant Le Doyenné est à l’honneur dans la Hot List 2023 de la maison d’édition Condé Nast Traveler.

Ce restaurant est une pépite. Les éditions internationales Condé Nast Traveler a dévoilé ses établissements coups de cœur repérés à travers le monde pour leur qualité de service, leur philosophie et leur style d’exception.

Dans sa Hot List édition 2023, parmi les six établissements français lauréats, le Doyenné est cité. Les deux chefs australiens, Shaun Kelly et James Henry, proposent une carte avec des produits frais, de saison et qui ont poussé dans le verger-potager d’à côté. Depuis les tables du restaurant, les convives ont vue sur l’espace où sont cultivés les fruits et les légumes cuisinés dans leur assiette. Le déjeuner est au prix de 55 euros par personne. Le repas du soir, plus copieux, est à 95 euros.

« Après quatre ans de travaux et presqu’une première année d’ouverture, nous sommes fiers du travail accompli », soulignent les chefs sur leur compte Instagram. Le 6 juillet 2023, le Doyenné fêtera son premier anniversaire et il a déjà reçu trois distinctions. En novembre dernier, l’établissement a reçu le prix de la Meilleure table du palmarès du guide Fooding 2023. Le 6 mars, le Guide Michelin lui a remis une Etoile verte. Pour compléter leur équipe, le Doyenné est à la recherche d’un(e) directeur(trice) de salle, un (e) chef(fe) de rang et d’un (e) valet/femme de chambre. Les candidatures sont à envoyer par mail à [email protected].

• Réservation obligatoire :

ledoyennerestaurant.com