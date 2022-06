Essonne : Qui veut aider à la création de vignobles bio dans le Dourdannais ?

L’association Les Vignes du Dourdannais a organisé leur première journée découverte au vignoble du Montpiquet.

La joyeuse bande de copains à l’origine de l’association des Vignes du Dourdannais ont invité les adhérents à partager un moment convivial le jour de l’Ascension.

Passionnée par la viticulture, l’œnologie et les moments de partage, elle se lance le défi de créer un petit vignoble bio dans chacune des onze communes du Dourdannais-en-Hurepoix.

A la découverte des méthodes d’entretien de la vigne

Le jeudi 26 mai, dès 10 heures, le groupe s’est attelé à bichonner les trois rangs de vignes plantés à proximité du stade de Corbreuse. Tout le monde est venu avec un petit quelque chose à boire, à manger, à partager autour d’une table aux abords des champs.

Dans les années 1990, des habitants ont eu la chance de goûter au vin du Montpiquet. Laissés à l’abandon durant dix longues années, les 120 ceps vieux de 34 ans sont de nouveau entretenus par ce groupe d’amateurs présidé par Nicolas Le Bournot.

Travailler en équipe pour aller plus loin

Ensemble, ils ont tondu, désherbé, taillé et effectué les opérations d’ébourgeonnage, c’est-à-dire sélectionner et supprimer les pousses indésirables.

Damien et Matthieu Couturier ont planté ses pieds avec leur père. Aujourd’hui, ils participent activement à sa remise en état. « C’est un projet qui fédère, qui crée du lien social, on aimerait à l’avenir reconstruire tout un écosystème autour des vignes avec pourquoi pas des arbres fruitiers, des ruches, etc », souligne le président de l’association.

Un prochain vignoble prévu à …

Pour mener à bien ce grand projet de petits vignobles, l’association a besoin de (…)

