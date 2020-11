Essonne : Renoué, une marque qui permet de réconcilier convictions et consommation

Hélène Salaün est une Palaisienne de 24 ans. Ancienne styliste, elle a décidé de rompre son contrat avec l’industrie textile pour se lancer dans l’entreprenariat. Conquise par le zéro déchet, la jeune femme, via sa marque Renoué, propose les produits nécessaires à ce mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Question du Républicain de l’Essonne : « Comment avez-vous eu l’idée de créer votre propre marque ?

Réponse d’Hélène Salaün : Quand j’étais styliste, j’ai pu travailler avec deux boîtes qui produisaient des imprimés. C’est suite à ces emplois dans le textile que j’ai pu voir les dérives. Il y a certes une volonté de Made in France, mais il y a énormément de chutes de tissus jetées et non valorisées. Ayant un mode de vie avec une démarque écologique, je me suis demandée quelle était ma place dans tout cela. Je me suis donc dit que la meilleure chose à faire était d’associer les chutes perdues avec mes convictions écologiques. D’où le nom de la marque, Renoué…