Essonne : Saint Germain-lès-Arpajon dit non au harcèlement scolaire

Le mercredi 13 avril, des élèves du lycée Paul-Belmondo d’Arpajon ont assisté à un spectacle de sensibilisation aux conséquences du harcèlement scolaire.

Il faut en parler pour que les drames n’arrivent plus. La compagnie Langue de chat, basée à Savigny-sur-Orge, a présenté son spectacle “Génération Snap” à l’Espace Olympe-de-Gouges auprès d’élèves de seconde en Gestion, Administration Transport et Logistique au lycée Paul-Belmondo. Durant une heure, trois comédiens, Marie Escriva, Julia Gourand et Yassine Zerhouni, ont présenté des scènes de vie d’élèves harcelés. Toutes sont inspirées de faits réels.

« Regarde-toi, t’es moche et grosse. On va te faire la misère. Tu devrais te suicider », « Ce n’est pas grave, on ne va pas aller en prison. Est-ce qu’on a été puni ? Non, alors tout va bien. », « C’est de ta faute, tu n’avais qu’à pas envoyer une photo de tes seins à ton copain ». Des phrases formulées par des jeunes harceleurs à l’abri des regards ou bien derrière un écran, à travers les réseaux sociaux. Ce sont des adolescents d’apparence sans souci qui causent des problèmes à un camarade de classe. « Tout peut basculer d’un instant à l’autre pour les harceleurs et harcelés et on ne peut pas revenir en arrière. »