Essonne : Saint-Vrain en première ligne pour Octobre rose

Avec les nombreuses animations organisées tout au long du mois d’octobre, la Ligue contre le cancer de l’Essonne a reçu le 30 octobre un chèque de plus de 15 000 euros.

« C’est indéniable et fantastique, il y a une implication énorme de la part de Saint-Vrain pour Octobre rose ! », félicite France Leyd, vice-présidente du Comité de l’Essonne de la Ligue contre le cancer.

Les habitants, les associations, les commerçants, les sportifs… Tous se sont mobilisés au cours du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Lors de la soirée de clôture le samedi 30 octobre, l’association départementale a reçu un chèque de 15.072 euros, sans compter les tirelires roses chez les commerçants.

Le dimanche 3 octobre, la commune a organisé la 2e édition de la course solidaire la Sein-Vrainoise avec l’aide de 50 bénévoles. L’événement a affiché complet avec 1.200 personnes en rose dans le parc de Saint-Vrain. « Avec les 6 euros d’inscription à la course, nous avons récolté 7.662 euros et nous avions encore des demandes d’inscription », souligne José Fernandes, adjoint au maire délégué au Sport et à la Vie associative.

Des étudiantes et des sportifs mobilisés

De son côté, l’association d’étudiantes saint-vrainoises Les Roses Esperança a mobilisé ses partenaires et rassemblé 3.000 euros. Par exemple, l’Amicale sportive d’Evry-Courcouronnes de Badminton (Asebad) a organisé des séances ouvertes à tout public tous les soirs du 25 au 28 octobre. « Sur quatre jours, nous avons eu une centaine de participants, c’était important de nous mobiliser pour donner une valeur solidaire au sport », explique Georges John-Gilbert, président de l’Asebad.

Avec l’accès aux terrains de badminton à 3 euros, l’opération a réuni 690 euros. L’année prochaine, les Roses Esperança prévoient de créer un calendrier pour la 3e édition d’octobre rose sur Saint-Vrain.

Des motards toujours au rendez-vous pour la tombola d’octobre rose

Les Bikes à sable ont organisé, comme chaque année depuis trois ans, une tombola pour remporter une mobylette restaurée et peinte en rose. Cette vente a permis de collecter 3 500 euros.

Après un mélange des tickets vendus par Michel Sellier, président de l’association, France Leyd de la Ligue contre le cancer de l’Essonne a tiré au sort un nom dans l’urne. L’engin de 1957 a été remporté par (…)

