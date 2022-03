Essonne : se former au secourisme en santé mentale à Boissy-sous-Saint-Yon avec Bules

Essonne : se former au secourisme en santé mentale à Boissy-sous-Saint-Yon avec...

Les 26 et 27 mars, Marie Fayolle, coordinatrice de projets inclusifs et de médiation animale dans l’association Bules, propose une formation ouverte à tous sur la santé mentale et l’isolement.

L’association Bules (Bien-être, Utilité locale et Expérimentation solidaire), spécialisée dans la médiation animale, propose une formation pour devenir secouriste en santé mentale.

« Il s’agit d’une formation de 14 heures pour apprendre à apporter un soutien aux personnes avec un trouble psychique, cela peut être un proche, un collègue ou bien un voisin », explique Marie Fayolle, co-fondatrice de l’association Bules.