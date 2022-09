Essonne : une plongée dans la Seconde guerre les 24 et 25 septembre à Villeneuve-sur-Auvers

Essonne : une plongée dans la Seconde guerre les 24 et 25...

Les 24 et 25 septembre 2022, la communauté de communes Entre Juine et Renarde et le MACVA91 invitent le public à deux jours de reconstitution autour de la Seconde guerre mondiale à Villeneuve-sur-Auvers.

Rendez-vous au cimetière américain de Villeneuve-sur-Auvers pour remonter le temps à l’époque de la Libération en 1944 ! C’est le défi que se lance l’intercommunalité Entre Juine et Renarde, en partenariat avec le MACVA91 (Mémorial Cimetière Américain Villeneuve-sur-Auvers 91).

Après deux ans de pause, le cimetière américain a accueilli en 2022 la cérémonie du 78ème anniversaire de la Libération le 11 juin dernier et ce week-end d’animation les 24 et 25 septembre.

Place au bal populaire samedi soir