Essonne : Sylvie Blondelle-Ronteix écrit sur son cancer pour aider ceux qui ont besoin d’en parler

Habitante d’Egly depuis plus de vingt ans, Sylvie Blondelle-Ronteix a publié son premier livre : une autobiographie en lien avec sa maladie.

Ce livre s’adresse à celles et ceux qui souhaitent comprendre les émotions et ressentis des personnes atteintes d’un cancer. Le lecteur peut être un proche, un médecin ou bien une personne intriguée par son titre : « Il n’y a pas que des avantages à avoir un cancer ! » « Lors d’une conversation, j’ai sorti cette phrase et ça a fait rire tout le monde, je suis quelqu’un de positif dans la vie, ce titre me correspond », explique Sylvie Blondelle-Ronteix.

Sourire malgré la nouvelle

Après des années d’errance, les médecins lui diagnostiquent en 2017 un cancer, plus précisément une tumeur carcinoïde avec des métastases au niveau du foie. « Je ne connais personne avec le même diagnostic que moi, nous sommes très peu avec ce type de tumeur et je ne me reconnais malheureusement jamais dans les sondages dédiés aux personnes malades d’un cancer… », confie l’autrice. Ce livre pourrait être l’opportunité de faire connaissance avec d’autres patients. Une adresse mail a été créée pour avoir des retours directs des lecteurs : [email protected]