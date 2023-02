Essonne : tension et accusations au Conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan

Le Conseil municipal qui a eu lieu ce vendredi 10 février a révélé une division entre les élus du village.

A peine deux mois après la réunion du Conseil municipal qui avait vu Eric Dauvilliers et Paul Fugazza être démis de leur mandat de maire-adjoint (lire notre article du jeudi 16 novembre), il a fallu remettre ça vendredi soir. Guillaume Bellinelli, maire, a procédé aux retraits des délibérations concernant Eric Dauvilliers et Paul Fugazza, ainsi que celles ayant trait à l’élection de Jean-Yves Sanchez et Jonathan Benoudnine aux postes de 1er et 3e adjoint. En effet, l’arrêté de retrait des délégations d’Eric Dauvilliers et Paul Fugazza s’était appuyé sur un arrêté de 2020 alors qu’un arrêté plus récent de 2021 existait. Cette erreur rendait l’ensemble de la procédure concernant les adjoints et l’élection de leurs successeurs caduc.

Avec environ 30 personnes dans l’assistance, ces points étaient donc de retour à l’ordre du jour vendredi soir. Comme il y a deux mois, le maire a argumenté sa décision en indiquant, comme en novembre dernier, faire face au « manque de professionnalisme » de Paul Fugazza et d’Eric Dauvilliers, ce qui a provoqué « une perte de confiance » conduisant à cette décision de retrait des délégations à ses deux adjoints.

Une plainte pour harcèlement déposée contre le maire