Essonne : un cross solidaire pour l’association Eva pour la Vie le 3 juin à Boissy-le-Cutté

Les associations « Running pour l’espoir » et « Eva pour la vie » invitent les amateurs de marche et de course à pieds à participer aux 6 heures de Boissy-le-Cutté le samedi 3 juin.

L’association sportive « Running pour l’espoir » organise la 3e édition de son opération caritative « Les 6 heures de Boissy-le-Cutté ». Les volontaires, enfants et adultes, sont invités à rejoindre l’événement au stade de la commune (chemin de la vieille montagne).

L’objectif ? Marcher et/ou courir autant de temps possible sur deux parcours, 500 mètres pour les enfants et 1,5 kilomètre pour les adultes. L’inscription se fait sur place entre 10h et 15h30, dernière heure pour accéder aux chemins balisés.

La participation est au prix de 8 euros par adulte et 5 euros pour les enfants. L’argent récolté sera reversé à l’association Eva pour la vie. Cette jeune fille est décédée à l’âge de 7 ans et demi d’une tumeur du tronc cérébral. Pour honorer sa mémoire et celles de tous les enfants malades d’un cancer, l’association a vu le jour. L’objectif est de récolter des fonds pour financer la recherche, aider les familles impacts par la maladie et alerter le grand public et les politiques sur l’urgence d’agir en faveur de la recherche sur les cancers pédiatriques.

L’équipe de bénévoles programme une journée de jeux en plein air avec des structures gonflables, les poneys des Ecuries de la Boissière, installées à Orveau et un stand de crêpes et de barbes à papa.