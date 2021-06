Essonne : un film avec Auvers-Saint-Georges pour décor

Un tournage a eu lieu durant près de trois semaines, du 25 mai au 12 juin, à la ferme de Chanteloup.

Les Auversois et particulièrement les habitants de SaintFiacre avaient bien vu que quelque-chose d’exceptionnel se déroulait route de Chanteloup il y a quelques semaines.

Il s’agissait du tournage d’un film de 60 minutes, intitulé « La Meute », produit par Fouzia Kechkech qui a produit les émissions « D’art d’art! » et « A musée vous, à musée moi », et réalisé par Sophia Alaoui, Grand prix du jury du Festival de Sundance 2020, et récompensé d’un César en 2021 dans la catégorie court-métrage pour son film « Qu’immporte si les bêtes meurent »…