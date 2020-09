Essonne : un flash-mob pour donner de l’espoir à Dourdan

Le flash-mob organisé par Espoir 91 a rassemblé plus de trente danseurs amateurs venus apportés leur soutien à l’association d’aide aux victimes de violences à la maison.

Dimanche 30 août, la session de danse-éclair de l’association Espoir 91 a animé la place du Général de Gaulle. Hommes, femmes, enfants… Tous se sont réunis autour d’une même cause : le soutien auprès des personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales.

La chanson sud-africaine Jerusalema de Master KG a résonné près de la Halle grâce au soutien matériel du Café de l’Ecu, rue de Chartres. « C’est une musique qui parle d’espoir et les personnes que nous aidons en ont fort besoin », explique Barbara Fousset.

Le soleil s’est invité à la danse

Une grande majorité des danseurs amateurs avaient respecté le code couleur : un haut blanc, en signe d’espoir pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. « Je suis très touchée de voir autant de monde présent pour cette cause », confie Barbara Fousset, fondatrice de l’association. Près de cinquante personnes ont fait le déplacement malgré le temps incertain pour danser ou soutenir en bord de piste, comme le maire Paolo De Carvhalo venu en famille. « On va essayer d’accompagner au maximum ce type d’association indispensable, souligne-t-il. Pour cela, on ne doit pas confondre vitesse et précipitation. Le but est de faire les choses bien. » L’élu souhaiterait travailler aux côtés d’autres villes du Sud-Essonne pour assurer une soutien plus fort sur le territoire.

Dès que l’organisation sera opérationnelle, des permanences auront lieu les mardis et vendredis de 8h30 à 19h et les 2e et 4e mercredis de chaque mois près du CCAS de Dourdan, au 1, rue Saint-Pierre. Pour gagner en visibilité, l’association a plus d’un tour dans son sac. Restez donc connecté à la page Facebook.

• Tél. : 06.31.71.09.29

Mail : [email protected]