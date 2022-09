Essonne : une action solidaire et des manèges en illimité à la Foire aux Haricots à Arpajon

Depuis le jeudi 1er septembre, la mairie d’Arpajon met en vente des bracelets pour profiter des manèges en illimité dot les recettes sont intégralement reversées à l’association Les Petits Princes.

Une action solidaire inédite où il faudra agir vite pour faire partie des heureux donateurs. Le vendredi 16 septembre, jour de l’ouverture de la 90ème Foire aux Haricots d’Arpajon, il sera possible d’accéder à une cinquantaine de manèges en accès illimité entre 17 heures et 20 heures uniquement. Comment ? En achetant un bracelet à dix euros en vente à la mairie aux horaires d’ouverture.

Le jeudi 1er septembre, il y avait la queue dès le premier jour de vente. De nombreux parents ont fait la queue pour obtenir le précieux sésame. La mairie d’Arpajon a déjà vendu 500 bracelets sur les 2.000 disponibles. Ils sont accompagnés d’une preuve d’achat en cas de perte du bracelet d’ici le soir du 16 septembre.

Les forains comptent sur les visiteurs de la Foire aux Haricots

« L’idée est venue de Gabriel Cruzillac, maire-adjoint à la Vie culturelle. Il s’occupait de la Fête de Loges où il avait déjà mené ce type d’opération. Nous avons décidé avec l’aide de la municipalité d’Arpajon de le faire le vendredi d’ouverture, précise Julien Gerbaud, co-président de l’association Avenir du monde forain. Toutes les recettes seront reversées à l’association Petits Princes pour les enfants malades. C’est vraiment pour eux qu’on le fait et si cela cartonne, on pourra réfléchir à recommencer l’année prochaine ! » Un chèque sera remis le matin du samedi 17 septembre lors de l’inauguration des Cent ans de la Foire aux haricots.

Une soirée de folie à la fête foraine

Pour les Arpajonnais et les habitants des environs, c’est une affaire à ne pas manquer pour faire plaisir aux enfants. « C’est une tradition, on sait que tous les ans, le troisième week-end de septembre, c’est la Foire aux haricots, confie David, père de famille arpajonnais. Les enfants réclament cette fête ! Il n’y a que le grand de 13 ans qui est au courant pour le bracelet. Ce sera une surprise pour les petits de 6 et 8 ans. »

Nolwenn et Matthieu sont venus de Leuville-sur-Orge le 2 septembre pour offrir à leur petit de 2 ans et demi un accès illimité vendredi soir : « On a découvert l’offre sur Facebook, on est venu dès qu’on a pu. » Le couple est ravi de voir encore des places disponibles. Le pass est accessible aux enfants et aux adultes, uniquement sur les manèges, hors stands et nourriture.

Renseignements : Dix euros en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public. En vente jusqu’à l’épuisement du stock à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture (du lundi au jeudi 8h45-12h30 et 13h30-17h45, le vendredi aux mêmes horaires sauf la fermeture à 16h45 et le samedi de 9h à 12h).