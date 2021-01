Essonne : une nouvelle bière artisanale voit le jour à Bouville, la Kings of Nawak

Amis dans la vie depuis de longues années, ils ont décidé de relever un sacré défi : créer des bières dans une grange de Bouville.

Certains la préfèrent blonde, d’autres brune ou bien ambrée. La « brasserie du roi Houb 1er » propose ces trois breuvages artisanaux. Ce personnage a été créé de toute pièce par la joyeuse bande de copains du groupe de musique Kings of Nawak : Marco, Nico, Rico, Steph et Dédé. « C’est le roi du n’importe quoi, un brasseur fou, sourit Marco dit le brasseur de l’équipe. Nous avons retravaillé le logo de notre groupe avec l’artiste C.raf pour le logo de notre bière. Il plaît beaucoup ! »

D’habitude, les cinq musiciens amateurs sont sur scène pour jouer des reprises de rock. Depuis début novembre 2020, ils se sont lancés dans une brasserie artisanale pour leur plus grand plaisir. « Cela fait déjà 4-5 ans que je brasse de la bière en amateur, l’arrêt de la musique sur scène nous a poussés à se lancer dedans plus sérieusement », confie Marco le brasseur de Bouville.

Passionné par cette activité (…)

• L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

