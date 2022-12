Essonne : unis pour prévenir les actes malveillants contre les seniors

Une journée de prévention organisée par le Clic Orgessonne a eu lieu toute la journée ce mardi 22 novembre.

Ils étaient 170, invités par les CCAS des communes partenaires de Milly-la-Forêt, Mondeville, Oncy-sur-Ecole et Videlles pour participer à cette journée à la fois studieuse, mais également conviviale, pour informer et sensibiliser les personnes âgées aux actes de malveillance dont elles peuvent parfois être la cible.

«Nous organisons cet événement en partenariat avec la Gendarmerie nationale et 4 communes du territoire », souligne Morgane Letournel, du Clic. Au cours de la journée, plusieurs intervenants ont pris la parole afin d’évoquer différents sujets. L’adjudant Magre, de la brigade de gendarmerie de Milly-la-Forêt a évoqué les vols à la fausse qualité dont les seniors, ou les personnes isolées, sont souvent victimes. Il a rappelé les bons réflexes à avoir, et le flyer magnétique, à coller sur son réfrigérateur avec tous les conseils de la Gendarmerie a également été distribué.

L’UFC Que Choisir était présente pour évoquer de son côté les escroqueries sur Internet et l’utilisation en toute sécurité des outils numériques. L’après-midi, le Clic Orgessonne dont la mission est de contribuer à améliorer la vie quotidienne des plus de 60 ans, a présenté ce qu’elle peut faire pour les seniors. A ainsi été mis en avant l’évaluation globale multidimensionnelle à domicile et élaboration d’un plan d’aide personnalisé qui peut être effectué à la demande.

Une opération de prévention du diabète a également été effectué par des infirmières libérales, et une présentation de la Communauté professionnelle territoriale de santé a eu lieu pour renseigner les participants sur l’offre de soins locale et le parcours à suivre si besoin.

«Je suis vraiment très heureux d’accueillir cet événement aujourd’hui, et je veux saluer la démarche de la gendarmerie qui souhaite prévenir les faits plutôt que sévir», rappelait Bruno Delecour, maire du village. Son collègue de Videlles Gino Bertol a remercié en fin de journée tous les acteurs et les bénévoles.

Parmi les remerciements, le magasin local Intermarché, qui a fourni en intégralité le repas, a aussi été chaleureusement salué.