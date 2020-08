Etampes : un chantier gagnant-gagnant entre jeunes et policiers

Dans le cadre du Permis citoyen, dix jeunes volontaires rénovent ensemble une partie du commissariat d’Etampes.



« C’est une première porte vers la vie active », souligne le président de la CAESE Johann Mittelhausser, venu rendre visite aux jeunes du chantier Permis citoyen. Dix jeunes habitants de la communauté d’agglomérations travaillent ensemble depuis le 13 juillet pour rénover une partie des locaux du commissariat d’Etampes. Agés de 17 à 22 ans, ils s’occupent de la cage d’escalier, du couloir et de deux salles situés au premier étage.

En échange de 140 heures de rénovation de bâtiments publics, l’association Audeo finance leur permis de conduire avec 20 heures de conduite en auto-école. « Cette année, on sent que les jeunes sont plus volontaires et ils n’hésitent pas à demander de l’aide dans leurs tâches », constate Mamadou Deme, éducateur spécialisé chez Audeo. Protéger les équipements, gratter, poncer et peindre les murs, ce travail de réhabilitation n’a plus de secrets pour eux. La majorité ont découvert le métier de peintre lors de ce chantier jeune comme Lesly Roland, 22 ans. « Je souhaite passer mon CAP Petite enfance, j’ai besoin du permis et je ne pensais pas aimer la rénovation. Maintenant que j’ai acquis ces nouvelles compétences, je m’occupe de refaire la terrasse à la maison », sourit-elle.



Gagner en confiance