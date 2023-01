Fin de la grève chez Tice, les salaires augmentés de 4%

Débutée le mardi 3 janvier, la crise qui impactait Tice, le réseau de bus centre Essonne aux 24 lignes, prend fin ce samedi 21 janvier. Un accord de sortie de grève a été trouvé, les employés devraient obtenir une augmentation de salaire de 4%.

Le calvaire s’arrête pour les usagers des bus de l’entreprise Tice. Vendredi 20 janvier, Mohamed Khoutoul, directeur général de ce réseau qui dessert le centre du département de l’Essonne avec 24 lignes, nous informait d’un accord de sortie de grève. Les clients peuvent s’attendre à une reprise normale du trafic pour demain, dimanche 22 janvier.

L’accord, qui devait être signé hier soir par la direction et l’intersyndicale, composée de représentants de Sud Solidaires, FO, CGT, Usapie et de la CFE-CGC, prévoit une « augmentation générale des salaires de 4%« , le passage de la prime transport « de 16 à 32 € par mois« , « l’étalement des jours de grève jusqu’au mois de juin » et « trois jours enfant malade par famille« .

Les syndicats réclamaient 6% d’augmentation