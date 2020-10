Football [Coupe de France] : Fleury, Sainte-Geneviève et Linas/Montlhéry qualifiés, Les Ulis éliminé

Le football essonnien comptera trois représentants au 6e tour de la Coupe de France (ndlr : les 31 octobre et 1er novembre). il s’agit de Fleury (N2), Sainte-Geneviève (N2) et Linas/Montlhéry (N3), qui se sont qualifiés avec plus ou moins de facilité ce dimanche. Tour d’horizon.

Comme l’an dernier, Sainte-Geneviève Sports (N2) et l’ESA Linas/Montlhéry (N3) seront au rendez-vous du 6e tour de la Coupe de France. Les Génovéfains se sont imposés 2-0 à Paray-Vieille-Poste (R3) en profitant d’un but contre son camp de Simbala Samassa sur corner en première période puis d’un penalty transformé par Barcelo dans les arrêts de jeu. A noter que l’entraîneur Emmanuel Dorado a été expulsé et que les Paraysiens ont terminé la rencontre à dix après que Abdel Megid a reçu un second avertissement.

A Colombes, les « Lino/Montlhériens » ont évité le piège tendu par la Colombienne (R1) mais ils ont dû passer par une séance de tirs au but (5-4) car les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire (2-2, buts de Roca et Bass).

A moins de 2 km de là, à La Garenne-Colombes, le FC Fleury 91 (N2) a en revanche passé une après-midi très tranquille en étrillant 5-1 son adversaire, pensionnaire de R1, grâce à un triplé de Bissourou Touré et un doublé d’Anthony Pétrilli.

Seuls trois clubs essonniens ont franchi le 5e tour car le CO Les Ulis (N3) et le FC Courcouronnes (R2) ont été sortis, respectivement à domicile par Saint-Brice (R1, 0-2) et à Villejuif (R2, 0-5). Quant au FC Massy (R3), il n’a finalement pas affronté Issy-les-Moulineaux (R2), le CA Vitry ayant été requalifié après avoir fait appel de sa défaite sur tapis vert au tour précédent. Le club val-de-marnais avait fait jouer un joueur non inscrit sur la feuille de match informatisée. Une infraction de l’article 187.2 des règlements généraux de la FFF que la commission des statuts et règlements de la Ligue de Paris/ile-de-France avait sanctionnée mais le comité d’appel a donné gain de cause aux Vitriots, mercredi dernier. « Cette décision est curieuse car il y a des règlements mais le comité d’appel a estimé que l’arbitre n’avait pas contrôlé les licences. On n’en fait pas une affaire personnelle mais ça fera jurisprudence », commente le président Abder Chachoua. Reversés en en Coupe de Paris, les Massicois se sont qualifiés pour le 3e tour aux dépens de Créteil (c) (1-0).