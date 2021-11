Football [Coupe de France] : Fleury s’arrête au 6e tour

Le FC Fleury 91 (N2) n’a rien pu faire (0-2) face à la détermination de l’AS Poissy (N2) ce dimanche, sur leur pelouse synthétique du stade Walter-Felder, à l’occasion du 6e tour de la Coupe de France.

Après s’être qualifiés contre Les Mureaux (N3, 1-0) puis Evry (R3, 2-1), Fleury sort par la petite porte face à Poissy (N2, 0-2) au 6e tour de la Coupe de France. Malmenés par la formation yvelinoise durant une bonne partie du match, les hommes d’Habib Boumezoued n’ont jamais réussi à trouver la solution. Et l’addition aurait pu être beaucoup plus corsée sans un excellent Antoine Petit dans les cages, qui a tenu à bout de bras ses partenaires en stoppant sept occasions franches pour Poissy. « On a manqué d’agressivité dès l’entame du match, confie Enzo Bovis, le latéral droit essonnien. Poissy a récupéré beaucoup plus de ballons que nous. Ca montre qu’ils ont mis beaucoup plus d’impact et de volume que nous. Notre gardien a repoussé plusieurs offensives, mais à un moment ça rentre et c’est assez logique »

Antoine Petit important dans les cages