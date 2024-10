Football (Coupe de France) : La logique respectée

Le District de l’Essonne comptera quatre clubs lors des finales régionales de la Coupe de France (6e tour) qui auront lieu les 26 et 27 octobre. Si le FC Fleury 91 (N2) et l’ESA Linas/Montlhéry (N3) sont passés sans encombre ce dimanche, le CS Brétigny (N3) et le CO Les Ulis (R1) ont cravaché pour se qualifier. Quant au FC Orsay/Bures (D1), il s’est bien défendu sur la pelouse de Versailles (N, 0-2).

Il n’y a pas eu de surprise — bonne ou mauvaise — pour les clubs essonniens engagés ce dimanche au 5e tour de la Coupe de France. Opposés à des clubs hiérarchiquement inférieurs, le FC Fleury 91 (N2) et l’ESA Linas/Montlhéry (N3) se sont rendus la tâche facile en tuant la rencontre dès la première période. Les Floriacumois menaient 4-0 à Argenteuil (R2) à la mi-temps avant de l’emporter 7-1 avec un quintuplé de Patrick Koffi. Les « Lino-Montlhériens » étaient à 5-0 à la pause face à Herblay (D1) avant de s’imposer 6-3.



Le CO Les Ulis ont fait la différence en fin de match pour se qualifier aux dépens d’Evry (2-1). ©R.M.

Dans les deux derbys essonniens de ce 5e tour, il n’y a pas eu une telle avalanche de buts. Au contraire, le CS Brétigny (N3) a dû attendre les dernières secondes du temps additionnel pour se qualifier aux dépens du Val d’Yerres/Crosne AF (R1) grâce à un but d’Abdul Fofana (1-0) et ainsi s’éviter une séance de tirs au but. Le CO Les Ulis (R1) a également bataillé pour éliminer le Evry FC (D1). Menés à la pause, les Ulissiens ont fait la différence en fin de match par Yacoub Belfodil (2-1).

Quant au FC Orsay/Bures (D1), qui a dû se rendre à Versailles, son stade ayant été fermé par la municipalité d’Orsay à la suite de la crue de la rivière Yvette, il s’est incliné 2-0. Soutenus par de nombreux supporters, les joueurs d’Atkin Akbas n’ont pas démérité face aux pensionnaires de National.

Fleury, Linas/Montlhéry, Brétigny et Les Ulis connaîtront leurs futurs adversaires mardi soir.

Aymeric Fourel