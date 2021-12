Football [Coupe de France] : La sensation Linas/Montlhéry

Un match qui fera date. Les supporters, dirigeants ou encore bénévoles de l’ESA Linas/Montlhéry se souviendront à jamais de ce 19 décembre 2021. Pour la première fois de son histoire, Linas/Montlhéry s’est offert une qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France après son brillant succès contre le Angers SCO (L1) du gardien Paul Bernardoni, passé par l’ESALM dans catégories jeunes . « Il y a beaucoup de fierté par rapport à mon groupe. Cela fait plusieurs années que l’on est tous ensemble. C’est un groupe sain et réceptif. Les gars méritent cette qualification. Ils ont tous appliqué à la lettre les consignes. Je suis fier d’être leur entraîneur », confie Stéphane Cabrelli, l’entraîneur « lino-montlhérien », qui a reçu les félicitations de Michel Denisot, son président lorsqu’il évoluait à Châteauroux. Devant un stade Paul-Desgouillons de Montlhéry plein à craquer, les Essonniens ont été héroïques. Des deux côtés du terrain, Linas/Montlhéry a fait preuve de concentration, de solidité et d’une incroyable assurance. « On a eu la sensation qu’il ne pouvait rien nous arriver aujourd’hui. Mais ça, c’est parce que l’on a bien travaillé. On a beaucoup couru et on a défendu à onze pour s’offrir cet exploit », explique le défenseur et capitaine Xabier Marcilla, qui s’est imposé pour la deuxième fois face au club angevin, après avoir déjà éliminé Angers avec Viry (R1) en 2019 (1-0).

L’attaquant essonnien Pascal Léno décisif

Si les Essonniens ont beaucoup subi en deuxième période, les partenaires de Jordan Fukidi ont réalisé une première période haut vol grâce à son buteur providentiel Pascal Léno qui s’est offert un doublé. Un premier but d’une sublime tête sur un corner (1-0, 9e) puis une deuxième réalisation quelques minutes plus tard après un super centre de Tom Bouvil (2-0, 23e). « C’est incroyable. Je ne me rend pas encore compte que l’on a éliminé une Ligue 1. Je me rendrai sûrement compte une fois que je serai chez moi. Il faut savourer car ce n’est pas tous les jours que l’on fait ça », sourit Pascal Léno. Côté angevin, c’est la soupe à la grimace. « C’est une déception. On est tombé sur une équipe très réaliste qui a marqué sur ses deux premières situations. Ils ont joué avec beaucoup de cœur. C’est la qualité essentielle qu’il faut avoir en Coupe. Nous concernant, on a péché défensivement et dans le réalisme offensif », fustige Gérald Baticle, l’entraîneur angevin. « Cette élimination, je ne suis pas d’accord. On doit tous faire notre auto-critique », a lancé, très remonté, Romain Thomas, le capitaine du SCO.