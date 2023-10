Football (Coupe de France) : Saint-Michel rejoint Fleury au 7e tour

Au lendemain de la qualification du FC Fleury 91 sur la pelouse du FC Versailles 78 à l’issue des tirs au but, le Saint-Michel FC 91 a également décroché son ticket pour le 7e tour en surclassant le FC Massy (3-0).

Le petit poucet francilien est toujours en course. Délocalisé au stade Gaston-Cornu de Saint-Germain-lès-Arpajon, le derby essonnien de ce 6e tour de la Coupe de France entre le Saint-Michel FC 91 (D1) et le FC Massy (R3) a tenu toutes ses promesses dimanche après-midi. Surtout en première période où les Saint-Michellois ont fait mouche à trois reprises avec des buts d’Adam Lukizaya (1-0, 26e), Coumada Dole (2-0, 35e) et un « csc » d’Ahmed Dridi, le portier massicois (3-0, 40e). La deuxième mi-temps est plus disputée mais les Massicois n’arrivent pas à mettre à mal la défense adverse. Saint-Michel s’impose et rejoint pour la première fois de son histoire le 7e tour de la Coupe de France. Les joueurs de Yahaya Soukouna seront accompagnés du FC Fleury 91 (N2), tombeur la veille de Versailles, pensionnaire de National. Les Floriacumois se sont imposés lors de la séance tirs au but, et ce après avoir été menés au score en deuxième période.

Fin de parcours pour Morangis/Chilly et Viry-Chatillon

Le FC Morangis/Chilly (R2) a failli reproduire le même scénario cet après-midi sur la pelouse de l’US Villejuif (R1). Mais après avoir réussi à revenir de 2-0 à 2-2 en supériorité numérique grâce à deux buts de Rudy Milongo et Florian Gato, inscrits en fin de match, les Morangissois ont vu la qualification leur échapper à l’issue d’une séance aux tirs au but riche en émotions. « Après que notre gardien, Laudrai Bitoukou, a arrêté le premier tir adverse, on a eu deux fois la balle de match mais on tire sur le poteau puis on envoie le ballon au-dessus », regrette le directeur technique Alexandre Kaddour.

De son côté, l’ES Viry-Chatillon (R2) s’est inclinée (2-5) sur la pelouse de l’US Saint-Denis (R1). Menés 3-2 à la pause, les Canaris ont craqué après l’expulsion d’Ibrahim Sankouna (50e) qui, grâce à un doublé en première période (15e, 45e), avait permis à son équipe de rester dans le coup.

Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France aura lieu mercredi 1er novembre (11h45) au Centre national du football de Clairefontaine (Yvelines). Il marquera l’entrée en lice des vingt clubs professionnels du championnat de France de Ligue 2 BKT. Les rencontres se joueront le week-end des 18 et 19 novembre prochains.

Pour ce tirage, les 174 équipes en compétition seront réparties en neuf poules. Les affiches du 8e tour (prévu le dimanche 10 décembre) seront également définies à cette occasion.

Aymeric Fourel

(avec Jérémy Andrieux)