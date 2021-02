Football [D1 Arkema] : Fleury surpris par Reims

Le FC Fleury 91 (7e) s’est incliné (1-2) samedi après-midi au stade Walter-Felder face à une vaillante formation de Reims (9e). Si les joueuses de David Fanzel ont réussi à ouvrir le score, elles n’ont jamais été en mesure de sécuriser les trois points de la victoire.

Une sacré contre-performance. Trois semaines après la débâcle contre le Paris-Saint-Germain (0-5), le FC Fleury 91 voulait se relancer contre Reims, qui joue sa survie dans l’élite. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour les Floriacumoises. Pourtant, les joueuses de David Fanzel avaient pris le meilleur départ en ouvrant le score grâce à sa latérale gauche Cecilie Sandvej. Bien servie par sa capitaine, Léa Le Garrec, l’internationale danoise n’a plus qu’à pousser le ballon dans les buts (1-0, 24e). Fleury venait de briser une mauvaise série de quatre matchs sans marquer le moindre but. On se dit alors que le plus dur est fait et que les Essonniennes n’ont plus qu’à enclencher la deuxième mais les coéquipières de Charlotte Fernandès vont caler.

« A nous de nous remettre en questions »

Juste avant la pause, Reims va revenir à hauteur grâce à un petit bijou de Mélissa Gomès, qui ne s’est posée aucune question à la réception d’un ballon cafouillé par la défense floriacumoise (1-1, 43e). A force de reculer et d’enchaîner les erreurs techniques, Fleury va se faire punir une seconde fois peu avant l’heure de jeu par l’intermédiaire de Kessya Bussy, intenable sur son côté droit (1-2, 57e). La dernière demi-heure ressemblera à une attaque/défense durant laquelle Fleury ne réussira jamais à mettre en défaut l’arrière-garde champenoise. « On n’était pas dedans. On avait la tête à l’envers. On arrive à faire le plus dur en marquant en premier et derrière on se relâche et on manque d’agressivité défensive, confie, lucide, Léa Le Garrec, qui espère une réaction dès lundi à l’entraînement. Je pars du principe que l’on joue comme on s’entraîne. Il faut que nous nous entraînions plus et que nous soyons plus concentrées pour être performantes le week-end. A nous de nous remettre en questions. »