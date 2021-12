Football [N2] : Sainte-Geneviève se rassure

Pour le dernier match de l’année civile avant la trêve des confiseurs, Sainte-Geneviève Sports s’est offert samedi soir le scalp d’Epinal (3-1) grâce notamment à un doublé de l’attaquant Steve Traoré. Suite à ce troisième succès consécutif, les Essonniens quittent la zone rouge.

Sainte Geneviève va mieux. Après des victoires contre Schiltigheim (1-0) et sur la pelouse de l’Entente Sannois/Saint-Gratien (1-0), les hommes d’Emmanuel Dorado ont largement dominé une pâle équipe d’Epinal (3-1) samedi soir. « On a tous fait un bon match. On va savourer cette victoire. On a redressé la barre au bon moment juste avant la trêve de Noël. C’est mieux de partir en vacances avec trois victoires de suite, surtout face à certaines équipes qui sont des concurrents directs pour le maintien », confie, satisfait, l’entraîneur de Sainte-Geneviève.

Un succès acquis grâce à une maîtrise parfaite de la rencontre, autant sur le plan défensif qu’offensif, au cours de laquelle les Génovéfains ont inscrit trois buts. Une première cette saison. « On a des joueurs de qualité. Avec les mauvais résultats, on avait perdu de la confiance. Et quand tu joues sans confiance, tu ne peux pas jouer. On n’a pas une équipe suffisamment agressive pour compenser le manque de confiance par de l’agressivité. Notre qualité essentielle, c’est le ballon. Si on n’a pas le ballon et que l’on a peur de jouer, on n’existe pas. Aujourd’hui, on a réussi à palier les deux et c’est bon signe », analyse le technicien essonnien.

Un premier quart d’heure foudroyant

Avec un pressing haut et une totale abnégation, Sainte-Geneviève réalise une entame de match tonitruante. Des efforts récompensés par l’attaquant Steve Traoré auteur d’un doublé en dix minutes. Bien servi par Alain Ipiele, l’ex-attaquant cristolien dribble le portier d’Epinal et n’a plus qu’à pousser le ballon dans les cages vides (1-0, 6e). Et le Camerounais ne va pas s’arrêter là. Il récidive dix minutes plus tard. Après un rush solitaire de Mahamadou Sacko, ce dernier centre en retrait pour Alain Ipiele qui laisse le cuir passer jusqu’à Steve Traoré. L’attaquant génovéfain contrôle puis ajuste le gardien spinalien (2-0, 16e). En maîtrise, Sainte-Geneviève gère la rencontre mais se fait surprendre par Ali Mmadi déséquilibré dans la surface de réparation par Junior Delgado. Abdou Coulibaly transforme le pénalty pour ramener Epinal à 2-1 avant la pause (35e).

Au retour des vestiaires les partenaires du capitaine Quentin Barcelo mettent les bouchées doubles. La délivrance vient d’Alain Ipiele qui, après avoir driblé plusieurs défenseurs, envoie le ballon au fond des filets d’une belle frappe du gauche (3-1, 51e). Trop brouillon pour inquiéter les Essonniens, Epinal trouve néanmoins le poteau de Vivien Cédille (78e) avant que ce dernier ne s’interpose devant Nianankoro Doumbia.

Malgré ces petites frayeurs, les Génovéfains peuvent exulter au coup de sifflet final. Troisième victoire de rang pour les Rouges qui s’éloignent de la zone rouge. De quoi partir en vacances avec un peu plus de sérénité même si le plus dur reste à venir…