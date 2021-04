Handball [Proligue] : Massy s’offre le leader

Le Massy-Essonne Handball a réalisé une performance de haut-vol ce mercredi soir au COS en dominant (25-22) le leader Pontault-Combault lors du derby francilien comptant pour la 8e journée en retard de Proligue.

Une véritable guerre de tranchées. Infranchissables en défense et appliqués en attaque, les soldats de Jérémy Roussel ont mené la vie dur au leader Pontault-Combault mardi soir. Un sacré contraste avec le match aller en Seine-et-Marne, le 26 mars dernier, au cours duquel les Pontellois avaient humilié les Massicois (19-28). « Tout ne s’explique pas. Il y a dix jours, nous n’étions pas armés mentalement et physiquement pour faire un vrai bon match. Et ce soir, avec du travail et après une belle victoire contre Cherbourg, on a retrouvé un bon état d’esprit, de la confiance et de la structure, confie le technicien massicois, ravi de la performance de ses joueurs. On voulait faire un bon match, on a fait un peu plus. En terme de jeu, je pense que l’on est pas loin de notre meilleur match de la saison. »

Hakkar en état de grâce

Comme face à Cherbourg vendredi dernier (26-22), les Massicois ont pu s’appuyer sur une gros bloc défensif. Et quand Pontault-Combault arrivait à trouver une brèche dans une défense de type « 0-6 » bien compacte, les joueurs de Chérif Hamani se cassaient les dents sur la paire de gardiens massicois. D’abord sur Gauthier Ivah (5 arrêts) – avant qu’il ne sorte sur blessure après un contact avec Ryadh Souid (5-5, 12e) – puis sur un Jérémy Hakkar (14 arrêts) en état de grâce qui a dégoûté Gustavo Rodrigues et consorts. « Il a été extraordinaire, lance le coach essonnien. Très souvent, Gauthier Ivah truste l’essentiel du temps de jeu et quand il est amené à rentrer, il est très souvent performant. Notamment quand il sort de lui même et qu’il se transcende. Je suis très content pour nous et pour lui. »