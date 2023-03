Handball (ProLigue) : Nouvelle désillusion pour Massy

Battu d’une courte tête (25-26) par Pontault-Combault vendredi soir au COS dans le cadre de la 20e journée de ProLigue (25-26), le Massy Essonne Handball a concédé sa quatrième défaite de rang.

Massy s’enfonce un peu plus. Actuellement dans le ventre mou du classement de ProLigue (10e), les Essonniens voient leur rêve de qualification en play-offs s’éloigner journée après journée. Et même si Massy n’a pas été ridicule contre Pontault-Combault, on se dirige tout droit vers une deuxième année de suite sans phases finales pour les hommes de Thomas Lefebvre, dont le contrat d’entraîneur principal a été prolongé de trois saisons supplémentaires en janvier dernier.

Comme face à Valence ou encore à Billère, les Lions ont de nouveau eu un sérieux retard à l’allumage (1-4, 5e puis 4-8, 13e). En plus de ce « mode diesel », les Massicois se sont heurtés à un Robin Cantegrel des grands soirs dans la cage pontelloise avec pas moins de neuf arrêts en première période… dont cinq sur pénalty ! « Ça fait partie des détails qui nous ont manqué ce soir », fustige Antoine Gros, l’arrière massicois. La suite de la première période est clairement à l’avantage de Pontault-Combault qui utilise sa grosse défense pour faire exploser l’attaque massicoise (6-10, 22e). Pourtant, à la pause, les coéquipiers de Junior Réault ne sont qu’à trois longueurs (11-14).