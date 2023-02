Idée de sortie gratuite ce week-end : le festival de jeux de société à Cerny

La Communauté des dés organise son festival des jeux de société ce week-end à Cerny.

Faites vos jeux le temps d’un week-end ! Les 11 et 12 février, l’association de la Communauté des dés invite les amateurs de jeux de société et les novices à s’initier aux jeux sans écran. L’événement se déroule dans le gymnase Jean-Ségalard à Cerny.

Le lieu offre un espace pour accueillir le plus grand nombre de participants. Près de 200 jeux seront à la disposition du public qui pourra s’installer à table et jouer gratuitement, entre proches ou bien avec d’autres personnes. Chaque visiteur, qu’importe son âge et son niveau, est garanti de trouver un jeu qui lui plaît.

Les bénévoles de l’association organisatrice seront disponibles pour expliquer les règles et accompagner les groupes au cours d’une partie.

Une tombola et quatre tournois

Il sera possible de repartir avec un ou deux jeux sous le bras auprès du stand de la boutique Les Jeux d’Ornicar venue d’Arpajon et aussi, avec de la chance, des cadeaux de la tombola. Un ticket à deux euros peut vous permettre de remporter une place de laser game à Evry-Courcouronnes, une place à l’action-game Fort Boyard à Brétigny-sur-Orge ou encore un jambon de la boucherie Les Trois petits cochons à Baulne.

Les plus jeunes pourront se défier au concours du « Puissance 4 ou à la compétition de toupies « Beyblade » s’ils viennent avec leur propre toupie ou ».

Les amateurs du jeu de société « Unmatched édition 2023 » sont appelés à participer au tournoi du samedi à 14h. Une participation de dix euros est requise. Il faut amener deux personnages en version française. Les quatre premiers du classement repartiront avec un lot surprise.

Les adeptes du jeu « Star Wars : X-Wing version 2.5 » sont invités à participer au tournoi organisé par la Communauté des dés le dimanche de 8h à 16h30. L’inscription est à 15 euros par personne avec un café, une boisson non alcoolisée et une crêpe.

• Pour s’inscrire aux tournois :

[email protected]