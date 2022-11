« Ladies first », une comédie au profit de la troupe de danse ukrainienne Barvinok

« Ladies first », une comédie au profit de la troupe de danse ukrainienne...

La compagnie de théâtre amateur Les Affranchis se produit le vendredi 18 novembre à l’Espace Daniel-Salvi de Ballancourt-sur-Essonne au profit des jeunes danseurs ukrainiens de Barvinok.

« Ladies first » est une pièce imaginée durant le confinement de 2020 par Bénédicte Le Cottier et Camille Sadoun de la compagnie de théâtre amateur Les Affranchis, basé à Gif-sur-Yvette. Une représentation exceptionnelle est programmée le 18 novembre à l’Espace Daniel-Salvi de Ballancourt-sur-Essonne pour la bonne cause !

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Barvinok France qui soutient une troupe de danse traditionnelle originaire de l’Ukraine dont les familles des danseurs sont meurtries par la guerre. Cela fait une dizaine d’année que les jeunes danseurs viennent chaque année faire des représentations en France, notamment dans la ville de Saint-Vrain où ils sont reçus dans des familles d’accueil. Cette année, les retrouvailles étaient très intenses en raison des conditions très dégradées de leur vie à Kiev.