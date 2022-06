Les ateliers et le salon d’art, un vecteur de lien social à Ballancourt-sur-Essonne

Les élèves des ateliers d’arts plastiques et graphiques ont exposé dans l’Espace Daniel-Salvi.

Un moment fort pour les adhérents qui ont attendu longtemps avant de pouvoir retrouver un public. « Après ces deux années difficiles où il n’a pas été possible d’organiser des expositions, nous sommes heureux de pouvoir présenter cette année les travaux réalisés par les élèves de les ateliers de l’association », sourit Catherine Verlyck, maire-adjointe à la Culture.

Ont été présentés le travail de seize adolescents de 12 à 17 ans animé par Sylvie, les réalisations de six enfants de 7 à 11 ans avec le soutien d’Armelle, les créations de six adultes de l’atelier modèles vivants de Fred, les dix élèves de l’atelier du vendredi matin de Clara, les douze adhérents de la session dessin et peinture de Marc ainsi que les sculptures en terre cuite des dix élèves de l’atelier libre.

Les ateliers d’art, des instants essentiels