Les boulangeries impactées la crise de l’énergie en Essonne : la Grillotine veut sortir du pétrin à Ollainville

La crise énergétique et l’inflation touchent de plein fouet la boulangerie ollainvilloise.

« Aujourd’hui dans l’incapacité de payer, menace de coupure d’électricité. La mort des commerces. » Sur la baie vitrée de la boulangerie La Grillotine, la gérante a affiché sa dernière facture d’électricité accompagnée de la lettre d’EDF Entreprises qui précise la possible suspension de la fourniture d’énergie. La société d’Isabelle Berlire n’est pas épargnée par la crise énergétique et l’inflation.

6 627,13 euros, c’est le montant de la facture que doit payer la société pour le mois de janvier avec un solde impayé de plus de 6 000 euros pour le mois d’avant. « Cette situation est aberrante, à vomir… Je n’en dors plus, c’est très dur nerveusement. Les clients sont prêts à aider financièrement, mais je refuse. On est tous pris à la gorge, confie la gérante âgée de 55 ans. Nous étions deux à gérer la boulangerie, j’ai racheté la deuxième part et je me retrouve avec deux crédits au lieu d’un. » Cette situation particulière n’arrange pas les finances de cette boulangère installée à Ollainville depuis sept ans.