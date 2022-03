Liste des points de collecte pour soutenir l’Ukraine

Dans le département, les collectes de dons matériels se multiplient. Les habitants se montrent généreux dans les quatre coins de l’Essonne.

Ceci est une liste non-exhaustive. Elle est menée à évoluer en fonction de nos recherches et des partages faits par les municipalités et vous, internautes. Vous pouvez commenter nos publications sur les réseaux sociaux si nous n’avons pas mentionné les actions de votre commune.

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre mairie pour avoir plus d’informations sur les horaires d’ouverture, les lieux de dépôt et les produits demandés.

Liste des besoins transmise par l’Ambassade d’Ukraine :

– Couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas et oreillers

– Gels douche, dentifrices, brosses, couches, serviettes hygiéniques, cotons, serviettes en papier, antiseptique, alcool médical, masques réutilisables et jetables

– Vêtements chauds pour adultes et enfants, tentes, lits de camp et réchauds PEUT ETRE REFUSES SELON LES POINTS DE COLLECTE DE NOMBREUX DONS DE VETEMENTS ONT DEJA ETE EFFECTUES

– Serviettes en microfibre et sets de vaisselle réutilisables

– Piles, bougies et lampe-torches

– Produits alimentaires non périssables : eau, barres énergétiques, biscuits, fruits secs, noix, conserves, pâtes, vermicelles, céréales, nourritures instantanées, lait pour nourrisson PEUT ETRE REFUSES SELON LES POINTS DE COLLECTE DE NOMBREUX DONS DE NOURRITURE ONT DEJA ETE EFFECTUES

– Paracétamol, pansements, bandages, kits de brûlure

– Alimentation animale (selon les dépôts)

Angerville

La ville encourage les habitants à faire un don directement à la Protection civile. Elle met à disposition trois logements communaux aux civils ukrainiens de manière temporaire le temps du conflit.

Ballainvilliers

Collecte aux heures d’ouverture de la mairie et recensement des personnes prêtes à accueillir des réfugiés ( Contacter la mairie par mail à [email protected] fr ou par telephone au 01 64 48 40 26.)

Bièvres

– Collecte en mairie aux horaires habituels

– Collecte à la Maison de la petite enfance

– Collecte de vêtements pour enfants à l’école à la rentrée (initiative du CMJ)

– Recensement des personnes pour accueillir réfugiés auprès du CCAS au 01 69 35 31 70 ou par mail à l’adresse [email protected] bievres.fr

– La ville accueille déjà une famille de 4 personnes et demandent aux gens de faire des dons pour subvenir à leurs besoins. Les Biévrois qui le souhaitent peuvent faire un don par chèque à l’ordre du Trésor public et le faire parvenir au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) en mairie.

Brétigny-sur-Orge

Collecte tous les jours, de 17h à 20h, à l’hôtel de ville, en salle A’.

Brunoy

Collecte les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mars en continu de 9h à 18h à la salle des fêtes.

Bruyères-le-Châtel

Le dépôt s’effectue à l’ancien local des pompiers sur le parking de la mairie le samedi 5 mars de 10h à 12h, le lundi 7 mars de 11h30 à 13h et le jeudi 9 mars de 18h à 20h (2, rue des Vignes).

Bondoufle

Les dons peuvent être déposés en mairie ou en salle des mariages, aux horaires d’ouverture habituels : du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi jusqu’à 19h30, le vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h30 à 12h.

Bouray-sur-Juine

Le dépôt se fait en mairie (18, rue de la Mairie / lundi, mardi et jeudi 9h-12h et 15h-18h, vendredi 9h-12h et 15h-17h et samedi 9h-12h).

Boutigny-sur-Essonne

Récolte de produits de première nécessité dans la salle du Conseil municipal le jeudi 3 mars de 10h à 12h et de 16h à 19h et le vendredi 4 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h ainsi qu’au marché de la Place de la gare le samedi 5 mars de 8h à 12h30.

Bures-sur-Yvette

Collectes aux heures d’ouverture de la mairie. La ville est à la disposition des associations, d’abord celles qui agissent en matière sociale mais aussi toutes les autres pour les aider si elles organisent des récoltes de leur côté. Contact : [email protected]

Champcueil

L’association Le Sac solidaire étudiant du Val d’Essonne donne rendez-vous aux donateurs le dimanche 6 mars de 10h à 14h sur le parking de la Poste. Les dons seront déposés à l’ambassade d’Ukraine.

Champlan

Collecte aux heures d’ouverture de la mairie.

Chevannes

Les représentants des Parents d’élèves chevannais, en partenariat avec l’association « Le sac solidaire du Val d’Essonne » et la commune, récolte des dons le mercredi 9 mars de 15h à 18h et le samedi 12 mars de 10h à 12h au Pigeonnier de la Ferme des Seigneurs.

Chilly-Mazarin

– Collecte à la Police municipale Annexe le jeudi 3 de 14h à 17h30

– Collecte à la salle du Parc vendredi 4 de 14h à 17h30

– Collecte lors de la permanence des élus au marché et au G20 le dimanche 6 de 9h30 à 12h30

Cœur d’Essonne Agglomération

Des informations précises sur la mise en place de collectes sera communiquée le 9 mars.

Corbeil-Essonnes

Solidaire des Ukrainiens, la Ville de Corbeil a créé une cellule de solidarité au sein du service de la vie associative, au 38, rue Champlouis. Elle est dirigée par Alina Borysova De Oliveira, citoyenne ukrainienne installée à Corbeil. A noter que la mairie s’est portée volontaire pour l’accueil des Ukrainiens. Plusieurs familles devraient être accueillies. Pour aider, contactez le 01.60.89.75.66.

Corbreuse

La municipalité réceptionne les dons en mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 12h (Rue des Ecoles).

Crosne

Deux lieux de collecte : a la Maison des jeunes (28, rue Colbert), du mardi au vendredi de 10h30 à 23h et de 14h à 16h, et dans les locaux des Services techniques (13/15 rue des Investisseurs) du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 16h.

Dannemois

La ville organise en mairie une récolte de fonds pour l’Association des pompiers humanitaires de Menton qui prévoit un convoi avec du matériel de construction.

D’Huison-Longueville

Les habitants sont invités à déposer les dons à la salle du Conseil municipal le jeudi 10 et vendredi 11 mars de 10h à 12h, le samedi 12 mars de 10h à 12h et de 16h à 18h ainsi que le dimanche 13 mars de 16h à 18h (2, route d’Etampes).

Dourdan

Un point de collecte est assuré dans la Rotonde de l’Hôtel de ville du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Dourdannais-en-Hurepoix

Les dons sont à déposer à l’accueil de la communauté de communes du Dourdannais-en-Hurepoix au 17, rue Pierre Caccaldi du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, ainsi que dans les accueils de loisirs, les crèches et les relais Petite Enfance de la CCDH. Sont collectés : gel douche, antiseptique, dentifrice, brosse à dent, alcool, couches, masques jetables, serviettes en papier, pharmacie.

Draveil

Collecte dans la Cour Chapuis, 97bis, Boulevard Henri-Barbusse du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 17h.

Egly

Avec le soutien de la mairie de Saint-Yon, le salon de toilettage Canicat’s organise une collecte jusqu’au vendredi 4 mars (16, rue Molière). Pensez aux contenants, sac ou carton !

Epinay-sur-Orge

La mairie s‘associe à la collecte de la députée Marie-Pierre Rixain : à la permanence parlementaire de Longjumeau le vendredi 4 mars de 9h à 18h

Epinay-sous-Sénart

Collecte en mairie aux heures d’ouverture.

Etampes

Dépôt sur rendez-vous au 01.88.07.01.40 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et les samedi et dimanche de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h au Centre Technique Municipal (17, rue de la Butte-Cordière, dans le parc SudEssor)

Etréchy

La communauté de communes Entre Juine et Renarde lance une collecte au siège de la collectivité au 2, rue des Hêtres aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-18h).

L’association Jeunesse Solidaire récupère les dons au 12, rue de la Cité le samedi de 11h à 12h30.

Evry-Courcouronnes

Après avoir pavoisé la mairie du drapeau ukrainien, la Ville d’Evry-Courcouronnes a fait le choix d’accueillir, le moment venus, les Ukrainiens. Des lieux d’accueil seront prochainement déterminés avec la Préfecture. Aussi, elle organise une collecte de dons : linge, petit matériel, denrées alimentaires non-périssables et produits d’hygiène peuvent être déposés dans les quatre lieux mis à disposition. Les lieux sont les suivants :

– hôtel de ville (dépôts des dons : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h – mardi de 13h à 17h)

– Maison des services publics Gisèle-Halimi (dépôts des dons : de lundi à vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30)

– espace Simone-Signoret (dépôts des dons : lundi de 14h à 18h, de mardi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h)

– Centre commercial Evry 2 (du lundi au samedi de 12h à 18h).

Attention, les collectes c’est à partir de demain, et à Evry 2 à partir de vendredi 🙂

Fontenay-les-Briis

Collecte à la salle des Marronniers le jeudi 3 de 18h à 20h, vendredi 4 de 18h à 20h et samedi 5 mars de 9h à 13h. Pour toute question, merci de contacter le 06 80 22 32 88

Forges-les-Bains

Collecte à la mairie, jeudi 3 mars de 18h à 20h, puis le samedi 5 mars de 10h à 12h.

Gometz-le-Châtel

Collecte le jeudi 3 de 18h à 20h en salle du Conseil

Igny

Collecte aux heures d’ouverture de la mairie

Itteville

Jeunesse Solidaire récolte les dons au 7/9 rue de Billoy le mercredi de 17h à 18h et le samedi de 11h à 12h30.

Janville-sur-Juine

Les denrées de première nécessité sont à déposer dans les locaux de Jeunesse Solidaire (rue Alphonse-Martin le mercredi entre 17h et 18h et le samedi de 11h à 12h30) ou en mairie (40, Grande-rue / lundi 9h-12h et 15h-18h, mardi, mercredi et samedi 9h-12h, jeudi et vendredi 9h-12h et 15h-17h30).

La Forêt-le-Roi

Vous pouvez déposer en mairie le samedi 5 mars entre 10h et 11h30 et à partir du lundi 7 mars aux horaires d’ouverture (2, route d’Etampes / lundi 9h-12h et 14h-17h, mercredi et vendredi 9h-12h, jeudi 14h-17h)

Lardy

Les points de collecte sont en mairie (70, Grande-rue) et au CCAS (35, rue de Verdun) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30.

La Ville du Bois

– S’associe à la collecte de la députée Marie-Pierre Rixain : à la permanence parlementaire de Longjumeau le vendredi 4 mars de 9h à 18h

– Participe au recensement des personnes prêtes à accueillir des réfugiés ukrainiens ( Transmettez vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, mail) ainsi que les caractéristiques de l’hébergement en mairie au 01 64 49 59 49 ou par mail à [email protected]

Le Coudray-Montceaux

Sur son site Internet, la mairie guide les personnes qui souhaiteraient donner pour les Ukrainiens (dons financier, matériel, accueil et devenir bénévole) https://coudray- montceaux.fr/fr/nw/1527671/ 895390/le-coudray-solidaire- de-lukraine

Le Plessis-Pâté

Collecte en mairie aux heures d’ouvertureLes-Granges-le-Roi

La municipalité organise une récolte en mairie aux horaires d’ouverture (8, rue des Popineaux / lundi 9h–12h et 14h–17h, mardi 14h-18h30, mercredi et jeudi 9h-12h, vendredi 14h–17h30 et samedi 9h-12h).Les Molières

La commune recense les personnes en capacité d’héberger des ressortissants ukrainiens : formulaire à remplir en ligne et à envoyer par mail à Les Ulis

Collecte le samedi 5 mars à 14h en salle du Conseil (le même jour au même endroit, il y aura aussi une urne pour les dons monétaires qui seront reversés au Secours Populaire) Collecte en mairie aux heures d’ouvertureLa municipalité organise une récolte enaux horaires d’ouverture (8, rue des Popineaux / lundi 9h–12h et 14h–17h, mardi 14h-18h30, mercredi et jeudi 9h-12h, vendredi 14h–17h30 et samedi 9h-12h).La commune recense les personnes en capacité d’héberger des ressortissants ukrainiens : formulaire à remplir en ligne et à envoyer par mail à [email protected] Collecte le samedi 5 mars à 14h en salle du Conseil (le même jour au même endroit, il y aura aussi une urne pour les dons monétaires qui seront reversés au Secours Populaire) Leuville-sur-Orge

Collecte de denrées alimentaires non-périssables et de produits d’hygiène uniquement, en mairie, aux heures d’ouverture.

Limours

Collecte au Centre Technique Municipal (12 rue de l’aérotrain), vendredi 4 mars de 16h à 19h et samedi 5 mars de 9h30 à 12h30.Lisses

Les Lissois sont invités à un premier rassemblement pour la paix le jeudi 3 mars dès 16h sur le parvis de l’Hôtel de ville. A l’issue de ce rassemblement un point collecte de petit matériel, de denrées alimentaires non-périssables et de produits d’hygiène sera organisé dans les locaux de la Bergerie (Parc de la Mairie) de 16h30 à 18h30 et se poursuivra le vendredi 4 mars de 9h à 12h au même endroit. Aussi, un recensement est organisé en mairie pour les personnes qui souhaiteraient héberger des ressortissants ukrainiens.

Longjumeau

– Collecte aux heures d’ouverture de la mairie

– Collecte à la Maison de la Fraternité aux heures d’ouverture

Marcoussis

– Collecte samedi 5 mars de 9h à 12h en mairie, salle du conseil municipal

Marolles-en-Hurepoix

La municipalité encourage les habitants à faire un don directement à la Protection civile.

Massy

Collecte aux heures d’ouverture de la mairie

Mennecy

Des collectes sont organisées à la mairie centrale les samedis 5 et 12 mars de 9h à 12h30 (Place de la Mairie), à la mairie annexe Monique-Saillet (65, boulevard Charles de Gaulle / du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et les samedis 5 et 12 mars de 14h à 18h) et dans la galerie du centre commercial Intermarché les vendredi 11 et samedi 12 mars de 9h à 19h (2, rue Jean-Cocteau).

Milly-la-Forêt

La mairie récolte des dons du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Un premier convoi part le vendredi 5 mars après-midi.

Moigny-sur-Ecole

Il est possible de déposer des colis en mairie (lundi, mercredi, jeudi 9h30-12h30 et 14h30-17h30, mardi 9h30-12h30 et 14h30-18h30 et vendredi 9h30-12h30 et 14h30-17h). Un formulaire de recensement de propositions d’hébergements pour les familles ukrainiennes est à disposition à l’accueil.

Montgeron

Aux horaires d’ouverture du Centre administratif et technique, 130 avenue Charles de Gaulle.

Montlhéry

Collecte au CCAS aux heures d’ouverture

Nozay

– Collecte aux heures d’ouverture de la mairie jusqu’au vendredi 4 à 15h

– S’associe à la collecte de la députée Marie-Pierre Rixain : à la permanence parlementaire de Longjumeau vendredi 4 de 9h à 18h

Oncy-sur-Ecole

Possibilité de déposer des dons avant le vendredi 5 mars à l’accueil de la mairie au 97, Grande-rue aux horaires habituels (lundi et jeudi 14h-17h30 / mardi et vendredi 14h-19h30).

Quincy-sous-Sénart

Collecte en mairie aux heures d’ouverture.

Ollainville

La commune invite ses habitants à faire un don financier à la Croix-Rouge, l’Unicef et le Secours populaire. Une collecte en partenariat avec Cœur d’Essonne agglomération sera organisée par les élus à partir du 10 mars.

Palaiseau

Collecte aux heures d’ouverture de la mairie

Richarville

Il est possible d’apporter des dons en mairie le jeudi 3 mars de 16h30 à 17h30 et le samedi 5 mars de 11h à 13h. La collecte sera regroupée avec celle de la communauté de communes du Dourdannais-en-Hurepoix.

Saint-Chéron

Les donateurs sont invités à déposer les dons en mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.

Saint-Germain-lès-Corbeil

La commune ayant pour jumelle une ville polonaise, son soutien dans le conflit est évident. Ciechanowiec est située à 150km de la frontière avec l’Ukraine. Les dons (couvertures, bandages, serviettes, sopalins, couches, eau en bouteille…) sont à déposer à l’espace Victor-Hugo, le lundi entre 18h et 21h, et le mercredi et samedi entre 14h et 16h.

Saint-Maurice-Montcouronne

Collecte aux heures d’ouverture de la mairie.

Saint-Michel-sur-Orge

Collecte au Centre Municipal de la Guette (6, allée de la Guette) aux horaires d’ouverture (le lundi de 13h à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30). D’autres points d’accueil sont en cours d’aménagement avec les associations. Pour les personnes en capacité d’accueillir des ressortissants ukrainiens, faites-vous connaître par mail à l’adresse [email protected]

Saint-Pierre-du-Perray

La commune s’associe à la démarche de la Protection civile de l’Essonne et va collecter pour le peuple ukrainien des vêtements (adultes et enfants), des denrées non périssables ainsi que des produits d’hygiène. Les dons peuvent être déposés à l’accueil de la mairie, aux horaires d’ouverture.

Saint-Vrain

Les dons peuvent être déposés à la salle Jean-Loup Chrétien les samedis 5 et 12 mars de 9h30 à 12h30 (6, rue de la Croix-Blanche).

Sainte-Geneviève-des-Bois

Collecte en partenariat avec l’agglomération Cœur d’Essonne, les dons sont à déposer à la Maison des Services Publics, (5/7 avenue du canal), à partir de 9h.

Saintry-sur-Seine

La mairie propose deux manières de soutenir les Ukrainiens. Une collecte de dons (vêtements, hygiène, nécessaire petite enfance, logistique, produits médicaux), à déposer en mairie aux horaires d’ouverture. La réserve communale et les élus seront mobilisés quotidiennement pour y faire du tri. L’autre moyen est le recensement des personnes volontaires pour héberger ces ressortissants, via un formulaire disponible sur son site Internet. Celui-ci est à renvoyer à cabinet.maire[email protected] avant le vendredi 11 mars.

Saintry-sur-Seine

La mairie organise la collecte tous les après-midis en mairie de 14h à 16h.

Saulx-les-Chartreux

Collecte en mairie aux heures d’ouverture habituels jusqu’au 11 mars.

Tigery

En association au Département, la commune collecte pour le peuple ukrainien des vêtements pour adultes comme enfants, des denrées non périssables, ainsi que des produits d’hygiène. Les dons peuvent être déposés à l’accueil de la mairie, aux horaires d’ouverture.

Varennes-Jarcy

Collecte en mairie aux heures d’ouverture.

Vauhallan Collecte aux heures d’ouverture habituelle de la mairie. A noter qu’ils ont reçu déjà beaucoup (trop) de vêtements et qu’il faut maintenant privilégier les médicaments, les denrées alimentaires, les produits d’hygiène et de première nécessité, qui manquent prioritairement. Dans le cas où la Mairie recevrait de nouveaux vêtements, ils seront désormais distribués à d’autres associations caritatives (Maraudeurs, etc.)

Verrières le Buisson

– Collecte en mairie aux heures d’ouverture habituelles

– Mise en place d’un point d’information dédié par la ville au 01.69.53.78.31 ou par mail à [email protected] le-buisson.fr

Vert-le-Petit

Collecte du jeudi 3 au samedi 12 mars en mairie : en semaine 10h-12h et 15h-18h et le samedi 10h-12h (4, rue du Général Leclerc). Villabé

A l’appel de l’AMF, la Ville se mobilise en organisant une collecte de dons (couvertures, gels douche, piles, aliments non périssables). Les personnes souhaitant héberger les réfugiés ukrainiens peuvent aussi se signaler auprès de la mairie et du CCAS. Une manière pour les Villabéens d’exprimer « la profonde humanité et l’esprit de solidarité qui les animent ».

Villejust

– Collecte de dons en mairie aux heures d’ouverture mais conseillent de prévenir avant au 01.69.31.74.41 ou par mail à [email protected]

Villemoisson-sur-Orge

Pour aider les ressortissants ukrainiens et les héberger, faites-vous connaître en appelant directement la mairie : 01-69-51-56-00.

Villiers-sur-Orge

Tous les produits sont à déposer dans la cabane à dons (square Suzanne Simon), le vendredi 4 mars à partir de 17h30 et le samedi 5 mars à partir de 10h.

Yerres

Collecte de denrées alimentaires non-périssables uniquement, les jeudi 3, vendredi 4 (16h-20h) et samedi 5 mars (9h-12h) à la Grande au Bois (10, rue de Concy).