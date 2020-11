Loi « sécurité globale » : ce qu’ont voté les députés essonniens

✅Parce que les mortiers ne pourront plus être détournés de leur usage premier en devenant des armes contre nos policiers (9/10)⤵️ pic.twitter.com/y0YfyLObPB

— Francis Chouat (@fchouat) November 17, 2020

Deux députés LR ont aussi voté pour

Les Essonniens du groupe Les Républicains, Robin Reda (7ème cir.) et Bernard Bouley (2ème cir.) ont également voté en faveur de la proposition de loi. « La diffusion sans autorisation et malveillante du visage des forces de l’ordre doit être combattue et condamnée. Je suis à 100% en faveur du floutage et de l’interdiction de la diffusion d’images« , s’est-il aussi exprimé sur son compte Twitter le 17 novembre. « L’objectif de cet article n’est pas de museler la presse, mais bien de protéger nos forces de l’ordre d’atteintes à leur sécurité personnelle. Filmer les forces de l’ordre n’est pas un problème. C’est le cas aujourd’hui et cela continuera. On peut faire confiance à la presse pour cela, d’autant que le texte ne leur retire par cette possibilité« , a commenté sereinement Bernard Bouley sur sa page Facebook.

Cédric Villani, le frondeur

Le seul député à avoir voté contre est Cédric Villani (5ème cir.). Le 24 novembre, il signait une tribune aux côtés de personnes de la société civile sur Mediapart titrée Monsieur le président, nous n’avons pas voté pour ça. « Les projets de lois dites « Sécurité globale » et « Séparatisme », devenue « Loi confortant les principes républicains », font en effet reculer les libertés d’information, d’opinion, de croyance, d’éducation, d’association, de manifestation et de contestation. Toutes celles et tous ceux qui défendent ces droits le disent et s’en alarment, de la Commission consultative des droits de l’homme à la Défenseure des droits, sans oublier les organisations internationales« , peut-on lire dans cet article. A noter que les trois députés restants, Nicolas Dupont-Aignan (8ème circonscription), Marie-Pierre Rixain (4ème circonscription) et Pierre-Alain Raphan (10ème circonscription) se sont abstenus.