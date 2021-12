Mille Piquants ouvre son centre de soins pour hérissons à Ballancourt-sur-Essonne

Le 1er décembre 2021, l’association de Nicholas a ouvert ses portes aux trouveurs de hérissons et fera prochainement appel aux dons pour prendre soin au mieux de ses petits protégés.

Mille Piquants (anciennement Les P’tits Kipik) fait partie des premiers bénéficiaires des subventions liées au Budget participatif, écologique et solidaire de la Région Ile-de-France.

Le nouveau centre a ouvert ses portes le 1er décembre et peut accueillir jusqu’à 60 hérissons en détresse. Il est quatre fois plus

grand que l’ancien situé à Vert-le-Petit.

Malades, blessés ou orphelins, les hérissons sont accueillis depuis début décembre dans les nouveaux locaux de Mille Piquants. A l’origine, il s’agissait d’une antenne de l’association Les P’tits Kipik à Vert-le-Petit.

Nicholas, le soigneur en charge de ce centre de sauvegarde du Sud-Essonne, a déménagé à Ballancourt-sur-Essonne. Il a trouvé une maison où il peut consacrer tout son sous-sol aux hérissons.

Un financement important pour préserver l’espèce

La subvention de la Région a permis de financer les travaux d’aménagement. La partie garage peut abriter une soixantaine de hérissons. Des cages, des étagères, des couveuses et d’autres accessoires pour l’accueil des petites boules de piquants ont aussi été subventionnés.

Derrière cette salle, Nicholas a son laboratoire où il analyse

les piquants et les excréments des hérissons. L’association a reçu la validation de la part de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) le 18 novembre.

De nouveaux équipements pour mieux communiquer entre bénévoles

Le temps de pause entre la fermeture du centre de Vert-le-Petit et l’ouverture de celui de Ballancourt-sur-Essonne a permis au soigneur de créer une application de suivi des hérissons pris en charge par l’équipe de bénévoles. Un nouveau site et une nouvelle page Facebook ont vu le jour sous le nom de « Mille Piquants ».

L’équipe a lancé une campagne de financement participatif afin d’assurer les frais de fonctionnement à l’année et les derniers aménagements du nouveau site. L’argent récolté servira à compléter les achats d’équipement (cages et enclos d’extérieur), l’installation de toilettes pour les bénévoles, une machine à laver, etc.

Les dons sont toujours utiles pour permettre au centre de fonctionner. Il lui faut en moyenne 5.000 euros par an pour le budget de fonctionnement : nourriture, frais vétérinaires, assurance, déplacements ainsi que les factures d’eau et d’électricité.

• Site : millepiquants.fr. Présent sur Facebook.