Gratuit : le Centre Pompidou en portes ouvertes à Boutigny-sur-Essonne avec le MuMo

Le Musée Mobile a fait escale sur le parking de la gare de Boutigny-sur-Essonne pour quatre jours. L’exposition d’art contemporain gratuite « Musique ! Musique ! » est accessible au grand public ce vendredi 24 mars de 17 heures à 18h30.

La municipalité de Boutigny-sur-Essonne accueille du 20 au 24 mars 2023 le MuMo. Il s’agit du Musée Mobile, un poids-lourd transformé en lieu d’exposition itinérant et imaginé par Ingrid Brochard en 2011 avec le soutien de la fondation Art Explora et le ministère de la Culture. En douze ans, l’association s’est développée pour venir à la rencontre de plus de visiteurs. Un deuxième camion est né en 2022 pour la collaboration avec le centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Après avoir reçu le camion avec des œuvres des collections du Cnap (Centre national des arts plastiques) et des Frac (Fonds régionaux d’art contemporain) en 2019, la commune de Boutigny-sur-Essonne accueille le nouveau camion créé pour exposer des tableaux et des sculptures des collections du Centre Pompidou.

Tout au long de la semaine, les médiatrices culturelles du MuMo, Anaïs Docteur et Maëva Passereau, ont reçu de nombreux publics : l’ensemble des classes de maternelle et de primaire, les lycéens en CAP Mécanique au lycée polyvalent Alexandre-Denis ainsi que l’accueil de loisirs, un groupe du conservatoire intercommunal de musique des Deux-Vallées, de l’institut médico-professionnel (Impro) de Vayres-sur-Essonne et du Conseil municipal des Enfants (CME) avec les seniors botignacois volontaires. Tout ce beau monde a eu la chance d’assister à une visite guidée de l’exposition « Musique ! Musique ! » avec un atelier d’activité manuelle.

Créer à partir de la musique

Le mercredi 22 mars après-midi, le groupe, composé d’élus du CME et des personnes âgées, a réalisé des pochettes d’album de musique dans la salle Saint-Roch. « Les jeunes conseillers ont précisé dès les premiers jours de leurs élections qu’ils souhaitaient multiplier et participer à des rencontres intergénérationnels », souligne Véronique Lopez, conseillère muncipale en charge de la Jeunesse et du CME et administratrice du CCAS (centre communal d’action sociale). Par groupe de deux, les participants se sont amusés à imaginer la couverture d’une des deux chansons au choix, soit « Dancing up a Storm » de Joséphine Baker (1926) ou « Let it be » des Beatles (1970).

Prendre le temps de découvrir l’exposition en musique

L’après-midi s’est poursuivie avec une visite guidée originale dans le camion-musée. Les visiteurs ont fait un tour rapide des œuvres avant de s’asseoir avec un masque sur les yeux. La médiatrice culturelle a plongé le public dans une découverte sonore de l’exposition « Musique ! Musique ! ». « On ne va pas proposer un cours d’histoire de l’art, c’est plutôt une présentation des liens entre la musique et ce que l’on peut trouver sur les toiles », explique Anaïs Docteur. Le public peut découvrir l’exposition le vendredi 24 mars de 17 heures à 18h30. Sont exposées des œuvres de Pierre Boucher, Sonia Delaunay, Raoul Dufy, Erró, Raoul Hausmann, František Kupka, Charles Lapicque, Henri Laurens, Micha Laury, Les Lye, Norman McLauren, Aurélie Nemours, Gino Severini et Ossip Zadkine.