Noël en Essonne : Muriel Quoy nous raconte son miracle de l’année 2023 avec son chat Rahan

Muriel Quoy, dont nous avons publié le portrait le 15 juin dernier, partage aux lecteurs du Républicain de l’Essonne son miracle de l’année.

En période de fêtes de fin d’année, on apprécie de lire des contes de Noël ou des histoires dignes de la magie de Noël. Muriel Quoy, responsable du service culturel d’Itteville, a souhaité témoigner d’une histoire où tout se finit bien.

« Elle symbolise la réussite grâce à l’espoir et la persévérance, et dans ce monde où tout est doute et tristesse, voilà ce qui me semble apporter la preuve que tout est possible », confie l’Ittevilloise.

Des vacances d’été qui commençaient bien

En juillet dernier, Muriel Quoy prend la route du Béarn pour retrouver un de ses amis d’enfance qu’elle n’avait pas revu depuis vingt ans. Elle vient accompagner de son chat Rahan. Son chat vient toujours avec elle en vacances. Au moment du départ, elle met son chat de trois ans à l’arrière dans son sac de transport. Son ami Luc lui conseille de faire un détour par une ferme dans le village de Louvie Juzon (Pyrénées-Atlantiques) afin de ramener du fromage de brebis local. Elle reprend le volant pour plus de 500km direction l’Espagne afin de rejoindre sa famille.

Une disparition inquiétante

Une fois arrivée à destination, le drame. Elle découvre avec stupeur que son chat Rahan n’est plus dans son sac de voyage. Le fils de Muriel fait le chemin inverse dès le lendemain en espérant tomber sur le chat de trois ans, mais la boule de poils, équipée d’une puce d’identification, reste introuvable. Muriel Quoy multiplie les avis de recherche en France et en Espagne, aussi bien sur les réseaux sociaux qu’auprès des mairies et des refuges animaliers des environs. Elle s’assure aussi de contacter toutes les personnes qu’elle a pu voir le jour de sa disparition afin qu’ils jettent un œil régulièrement autour de chez eux. Personne n’a rien vu. Aucune bonne nouvelle ne lui vient en réponse.

Persévérer

Muriel Quoy finit par rentrer chez elle à Itteville à la fin de l’été. Elle ne cesse de se remémorer le trajet et s’aperçoit que son « petit chat avait été bien silencieux et cela, dès les premiers kilomètres et surtout dans les virages, nombreux sur les hauteurs frontalières entre la France et l’Espagne ». Cette conviction l’encourage à retourner dans le Béarn chez son ami d’enfance, puis chez la fermière du hameau de Pédestarres à Louvie Juzon. Et là, miracle (de Noël avant l’heure). Cette dernière s’est souvenue avoir libéré un chat tigré aux yeux verts fin juillet, bloqué à cause de sa laisse de couleur jaune. Tout correspond. « L’agricultrice pensait que c’était le chat d’une maison voisine, explique Muriel Quoy. Elle m’a ensuite fait la promesse d’arriver à récupérer Rahan. »

Un chat heureux

La propriétaire savait enfin où était son Rahan, il était sorti de la voiture à 786 km d’Itteville. Un ami bénévole dans une association de protection animale lui prête une cage trappe. Premier soir de mise en place du piège, la prise est bonne ! La fermière l’a découvert dans la cage le lendemain à 7 heures, amaigri après quatre mois de cavale, mais en forme et heureux de retrouver son pilier. « Quatre mois que je m’étais obstinée à croire que tout était encore possible », appuie la maîtresse de Rahan. Depuis, il ne la quitte plus. La morale de cette histoire veut que les propriétaires d’animaux perdus ne désespèrent pas et gardent espoir de retrouver leur protégé, l’histoire peut bien se terminer.