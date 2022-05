Portrait : Marie-Lys Hagenmüller, une pépite du Gâtinais

Le parc naturel régional du Gâtinais français peut toujours compter sur la bienveillance et le dynamisme de Marie-Lys Hagenmüller pour réaliser des photographies sur le territoire.

Dans le parc du Gâtinais, on ne présente plus Marie-Lys Hagenmüller. Il s’agit de la photographe attitrée de la Maison du Parc. Depuis plus de vingt ans, elle arpente les villes et les villages pour partager des instants précieux avec les acteurs du territoire : artisans d’art, agriculteurs et producteurs. « Marie-Lys connaît très bien le territoire du Gâtinais, elle sait où trouver le petit patrimoine, elle sait aussi mettre en confiance pour vous prendre en photo et sa qualité de travail est exceptionnelle », confie Jean-Jacques Boussaingault, président du parc.

La nature est sa muse. Marie-Lys Hagenmüller peut passer des heures à marcher le nez en l’air pour prendre des photos. Quand elle repère un champ ou un arbre, elle surveille à chacun de ses passages la floraison. La photographe sait se montrer patiente pour trouver le reflet dans l’eau qui la fera se figer et pour trouver le bon moment dans une journée pour mettre sur papier les plus belles couleurs que peuvent offrir la nature, le ciel et ses astres.