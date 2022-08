Rendez-vous pour les Nuits des étoiles en Essonne

L’édition 2022 des Nuits des étoiles, opération organisée par l’Association Française d’Astronomie, se déroule les 5, 6 et 7 août. De nombreux clubs d’astronomie dans le département de l’Essonne animent des veillées accessibles au tout public pour admirer les pluies d’étoiles filantes et autres spectacles célestes.

Voici une liste non exhaustive des événements programmés dans le cadre des Nuits des étoiles en Essonne. Les activités sont gratuites, accessibles à tous, sans réservation et sous réserve des conditions météorologiques.

Le samedi 6 août 2022, à 20h, le domaine départemental de Méréville donne rendez-vous aux amateurs d’histoire et d’astronomie pour une visite gratuite des lieux à la tombée de la nuit. (renseignements et réservation obligatoire : 01.64.94.99.10 / [email protected] ).

Sur le Champ de Foire à proximité de l’Intermarché, l’opération Etréchy plage, en partenariat avec l’association artistique Pose ta ruche installée à la Piscine d’en Face à Sainte Geneviève-des-Bois, organise la Journée des étoiles avec des ateliers sur les étoiles à 14h30, un barbecue du trappeur à 19 heures et la nuit des étoiles dès 22 heures (renseignements au 06.44.79.57.15 / [email protected] ).

Breuillet. Le club d’astronomie de Breuillet organise ses veillées les 5 et 6 août à partir de 22 heures au stade breuilletois, construit sur la Plaine des Sports à hauteur du gymnase.

Les Nuits des étoiles se prolongent avec la double éclipse de Jupiter dans la nuit du 8 au 9 août. Muni ou non d’un télescope, il sera possible d’observer des pluies d’étoiles filantes : Les Perseïdes le vendredi 12 avec cent météores par heure au zénith dès 19h50 et celle de Kappa Cygni le jeudi 18 vers 22h.