Le restaurant L’Ephémère revient tout l’été dans une commune de l’Essonne

Le restaurant de cuisine moderne aux saveurs thaïlandaises prend place au parc Lejars-Rouillon.

Une excellente nouvelle pour ceux qui ont raté le passage du restaurant L’Ephémère à Guibeville. Il est de retour dans le département de l’Essonne, et ce, pour trois mois !

Du vendredi 2 juin au dimanche 17 septembre, l’établissement itinérant prend place dans le parc Lejars-Rouillon, situé au 15 rue Jules-Ferry.

L’Ephémère prévoit une ouverture sans coupure de midi à tard le soir avec un service au bar, sans réservation, pour les planches et les tapas et des tables, sur inscription, du jeudi au dimanche, midi et soir avec une carte déjà disponible en ligne et des plats du jour annoncés sur place. L’équipe, composée de saisonniers recrutés sur le territoire, pourra accueillir une cinquantaine de convives par service. Il est déjà possible de réserver une table au 07.82.38.91.21.

La cuisine éphémère vient d’être construite, les tonnelles et les petits salons vont bientôt être installés sur la pelouse derrière la médiathèque du Grimoire. La mairie de Dourdan a souhaité s’associer au concept pour mettre en lumière des artistes des environs.

« Il y aura une scène ouverte avec l’accès à l’électricité, précise Joséha Brébion, première maire-adjointe en charge de la Culture et de l’Evénementiel. Tous les artistes sont les bienvenus, qu’importe leur discipline thêatre, chant, danse, lecture, stand-up. C’est l’occasion pour les artistes d’avoir la liberté de s’exprimer et pour les clients de pouvoir de se poser dans un cadre bucolique, verdoyant et serein avec les enfants. » Pour y accéder, il faut postuler par mail à [email protected].

Pour le fondateur du restaurant, Sylvain Rénier, « le cadre est parfait : le parc est agréable, il y a un espace ombragé, une aire de jeux pour les enfants, cela correspond très bien à l’ambiance que l’on recherche. On sent que la municipalité veut dynamiser la ville avec plein d’animations et je suis très content de faire partie de l’aventure cet été ».

L’Ephémère va travailler avec les produits des commerçants dourdannais comme, par exemple, les pains des boulangeries, les bières du bar Beer’z not dead ou encore les vins de la boutique In Vino lors d’une soirée œnologie.

A la carte, les clients pourront savourer un curry de bœuf mijoté appelé massaman, une salade gourmande avec du poulet pané au panko ou encore des nouilles de riz sautées aux épices thaï avec des crevettes. Tous les plats sont préparés sur place par Kob, la cheffe cuisinière d’origine thaïlandaise.

• Réservation repas : 07.82.38.91.21

Inscription scène : [email protected]