Roller hockey : Les Phénix de Ris mordent le bitume

L’équipe masculine des Phénix de Ris-Orangis n’a pas fait mieux que les féminines en demi-finale de la Coupe de France. Les Rissois se sont inclinés 5-1 contre les Fous du Bitume de Villeneuve-la-Garenne.

Malgré la présence de ses équipes seniors féminine et masculine au Final Four de la Coupe de France — une performance réalisée à une seule reprise dans l’histoire de la compétition par le club d’Anglet en 2013 —, les Phénix de Ris-Orangis ont été stoppés dès les demi-finales. Quelques heures après les filles, battues par le RollerBug de Saint-Médard-en-Jalles (0-4), les garçons ont subi la loi des Fous du Bitume de Villeneuve-la-Garenne (1-5) samedi soir à la Halle Georges-Carpentier (Paris 13e).

Face au leader invaincu de la Ligue Elite (14 victoires dont 11 dans le temps réglementaire), les Rissois ont résisté un petit quart d’heure. Après une mauvaise relance dont a profité Karl Gabillet pour ouvrir le score (14’34), les partenaires de Dimitri Juan ont baissé pavillon, encaissant trois buts en trois minutes (0-4, 20’13) et compromettant leurs chances pour la deuxième période. « Ils ont parfaitement exploité nos erreurs, reconnaît le capitaine des Phénix. Et remonter quatre buts contre Villeneuve, c’est mission impossible. »

Au retour des vestiaires, les Phénix se montrent un peu plus inspirés à l’image de Florian Levillain qui réduit la marque à 5-1 (31’38) car, entre temps, Gabillet a fait mouche. Auteur d’un triplé, l’ancien capitaine de l’équipe de France, qui vient de prendre sa retraite internationale, a été le bourreau des Rissois. Ils le retrouveront le 8 avril à la Halle Jacki-Trévisan de Ris-Orangis lors de la 17e journée du championnat voire lors des play-offs en fonction du classement final des Phénix.

La messe étant dite, Dimitri Juan a pu donner du temps de jeu aux jeunes Morgan Guyonvarch et Marco Pereira ainsi qu’au au deuxième gardien Pierre Picalausa et le vétéran Fabien Saulnier qui a eu droit à une standing ovation au moment de la présentation des équipes. C’est en effet lui qui est à l’initiative de l’organisation des finales de Coupe de France à la Halle Georges-Carpentier il y a une dizaine d’années.