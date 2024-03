Rugby (Nationale) : Massy doit l’emporter contre Albi pour continuer de rêver

Actuellement dixièmes à cinq points de la 6e place, les Massicois doivent remporter leurs trois derniers matchs de saison régulière pour espérer décrocher un ticket pour les phases finales. Ça commence par Albi ce vendredi soir (19h) au stade Jules-Ladoumègue.

Où s’arrêteront-ils ? Après Carcassonne, Chambéry, Bourg-en-Bresse et Nice, c’est Bourgoin qui est passé à la moulinette massicoise (27-17, lire le résumé du match sur le-republicain.fr) samedi dernier au stade Jules-Ladoumègue, redevenu une cité imprenable. Une série de victoires qui a permis aux joueurs du trio Dimartino-Denoyelle-Delabroy de revenir dans la course aux phases finales. « Si on n’avait pas manqué notre début de saison, on n’en serait pas là. Sans ce retard à l’allumage, on serait en train de batailler avec Nice, Albi et Narbonne pour les deux premières places », regrette Benoit Denoyelle, l’entraîneur des avants du RCME. Ce qui paraissait utopique il y a encore quelques semaines est désormais réalisable. Mais les Bleus et Noirs (10es à cinq points de la 6e et dernière place qualificative occupée par Chambéry) n’ont plus leur destin entre les mains et devront donc remporter les trois derniers matchs de la saison régulière pour s’offrir un barrage. Un triptyque qui commence vendredi soir contre Albi (2e) où évoluent les anciens Massicois Antoine Soave (lire par ailleurs) et Evrard Oulaï.

Les partenaires d’Alexandre Loubière ont bien l’intention d’accrocher les Tarnais à leur tableau de chasse au stade Jules-Ladoumègue. La tâche s’annonce néanmoins corsée. « On va affronter un gros morceau, très fort en touche et en mêlée fermée. Ça va être très compliqué mais, si on est à 150 %, on est capable de battre tout le monde dans ce championnat », estime Benoit Denoyelle qui, même en cas de victoire, sait que la qualification sera loin d’être acquise : « Il faudra aller la semaine suivante à Périgueux qui est un concurrent direct avant de recevoir Vienne (ndlr : le samedi 27 avril) qui n’aura rien à perdre étant assuré de terminer 13e et barragiste. »

Albi avec la grosse artillerie ?

Tombeur du leader Nice (23-13) le 8 mars dernier, Massy s’attend à un tout autre match contre le dauphin albigeois, assuré de terminer dans le top 6 après sa victoire contre Chambéry (23-18) vendredi dernier. « Le premier objectif est atteint, et ce à trois journées de la fin. On n’a plus de pression, on a fait le job. On va pouvoir faire reposer quelques joueurs », confiait, mardi dernier, Mathieu Bonello, le manager tarnais. Mais il semble peu probable qu’il n’envoie pas la grosse artillerie à Massy, d’autant qu’il voudra sécuriser la 2e place (qui permet de recevoir le match retour en demi-finales), alors que son équipe n’a plus que deux matchs à jouer d’ici la fin de saison régulière.

L’ancien talonneur de Castres ne cachait pas satisfaction de revenir à Massy pour la troisième fois depuis son départ en 2021, même si sa dernière visite, le 29 mai 2022, reste un mauvais souvenir, son équipe ayant été lourdement battue (10-40) en demi-finale retour de Nationale. « Même si ça fait presque trois ans que je suis parti, Massy reste dans mon cœur. Je n’oublierai jamais le bel accueil que j’ai reçu à mon arrivée en 2019. Ce club a été une étape importante dans ma vie d’homme et dans ma vie d’entraîneur. A part contre Albi, je serai son premier supporter et j’espère bien qu’il sera dans les six. » De là à espérer des retrouvailles en phase finale…

Aymeric Fourel

Soave : « J’ai beaucoup de bons souvenirs à Massy »

« Je ne sais pas si je ferais partie des 23 pour le déplacement à Massy mais, si je joue, je vais ressentir un peu d’émotion au moment d’entrer sur la pelouse. » Passé par le RC Massy-Essonne entre 2011 et 2019, Antoine Soave (28 ans) s’apprête à retrouver son club formateur vendredi soir avec Albi. Celui qui est arrivé de Provence Rugby (Pro D2) a l’été 2022, a trouvé une véritable terre d’accueil dans la préfecture tarnaise. Le pilier gauche s’est d’ailleurs réengagé pour trois saisons dans la cité épiscopale au diapason de son manager, Mathieu Bonello, passé également par la maison bleu et noir entre 2019 et 2021. « Je me sens très bien dans le Tarn avec ma compagne et mon fils de

3 ans, Elio. On a nos habitudes. On voulait s’installer durablement. Et en plus, ça se passe très bien dans l’équipe. C’était donc naturel de resigner à Albi », explique le natif de Ris-Orangis où il a débuté le rugby à l’âge de 9 ans avec un certain Youri Delhommel, qui évolue aujourd’hui à Pau (Top 14).

Deux titres de champion de France avec Massy

A 16 ans, il rejoint Massy où il intègre le pré-centre de formation puis le centre formation du RCME. Il y fera ses premiers pas comme joueur professionnel et décrochera deux titres de champion de France, le premier avec la réserve (Fédérale 1B, 2019), entraînée par un certain Jean-Baptiste Dimartino, le second avec l’équipe fanion (vainqueur de la poule Elite de Fédérale 1, 2017). « J’ai beaucoup de bons souvenirs à Massy. Ce que j’ai vécu dans ce club, on ne me l’enlèvera jamais », confie Antoine Soave.

Il quitte Massy en 2019 pour Aix, club ambitieux de ProD2. Mais au bout de trois saisons en Provence, il préfère changer d’air. « Les dirigeants m’avaient prévenu que je n’aurais pas le temps de jeu que j’espérais. J’avais besoin de jouer. Je n’ai donc pas hésité à repartir en Nationale avec Albi. Je ne le regrette pas. » Pilier « poids léger » (100 kg), l’ancien Massicois est dans la forme de sa vie. « J’ai plus confiance en moi, j’ai plus de caisse pour participer au jeu, je subis moins les actions, je me sens mieux sur le terrain », confie Antoine Soave, qui espère voir son ancien club se qualifier pour les phases finales.

A.F.