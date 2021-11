Rugby [Nationale] : Massy étincellant

Après avoir longtemps buté sur la défense adverse, le Rugby Club Massy-Essonne s’est offert le bonus offensif, face au Stade Niçois de l’ex-Massicois Baptiste Delage, ce dimanche sur la pelouse du stade Jules-Ladoumègue comptant pour la 8e journée de Nationale (29-5).

« On a énormément tapé sur la défense de Nice. On était confiant. On a su garder le cap. On a tapé jusqu’à tant que ça casse. On ne croyait pas au bonus offensif mais il y a eu une opportunité et on est allé la chercher grâce à notre mental. C’est ce qui fait plaisir. » Julien Maréchal, le co-entraîneur du RCME avait le sourire après le succès des siens face à Nice, un prétendant aux phases finales. Avec cette victoire, le RCME démarre ce troisième bloc comme il avait terminé le deuxième : tambours battants. Pourtant Massy n’a pas été en réussite lors du premier acte. Deux pénalités ratées de Kotze (2e, 40e) auraient pu faire virer les Bleu et Noir en tête à la pause. Entre temps, les hommes du tandem Maréchal/Dimartino n’ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent malgré une supériorité numérique, lorsque le capitaine niçois Tachat récolte un carton jaune pour une accumulation de fautes (23e). Trop brouillon à cause de nombreuses imprécisions et d’en-avants, l’avancée massicoise a aussi été mise à mal par la défense de Nice. A la pause, les deux équipes voient leur compteur point vierge au tableau d’affichage.

Nice craque, Massy en profite

Au retour des vestiaires, Massy n’y est pas. A l’image de l’ailier Tawalo qui écope d’un carton jaune évitable après un plaquage à retardement (46e). Contrairement à Massy en première période, Nice profite de cette supériorité pour inscrire ses premiers points avec un essai du deuxième ligne sudiste Koroi (0-5, 48e), non transformé par Ormaechea. Piqués au vif, les partenaires du capitaine Andrew Chauveau se remettent la tête à l’endroit en campant dans la moitié de terrain niçoise. Un temps fort récompensé avec un essai inscrit par Jacommé à la suite d’un merveilleux enchaînement de passe (5-5, 56e). Kotze transforme l’essai et le RCME vire en tête (7-5, 56e). Plus conquérants, les Massicois sont métamorphosés. A l’image d’un ballon gratté des avants massicois offrant une pénalité à Clouté, dont le pied ne tremble pas pour offrir cinq points d’avance à Massy (10-5, 66e). Le rouleau compresseur massicois ne va pas s’arrêter là. Sous l’impulsion de ces mêmes avants essonniens, Oulai s’effondre dans l’en-but pour valider le deuxième essai du RCME (15-5, 72e). Nice n’y est plus et encaisse même un autre essai de Loubière (20-5, 78e), transformé par Clouté (22-5, 78e). Les Niçois boiront le calice jusqu’à la lie lorsque Jacommé inscrira un doublé – une nouvelle fois transformé par Clouté – pour sceller le point de bonus offensif (29-5, 82e). Une après-midi parfaite pour le RCME qui se déplacera sur la pelouse de Cognac/Saint-Jean d’Angély dimanche prochain pour tenter d’enchainer un septième succès de rang.