Rugby (Nationale) : Massy retrouve le sourire

Les Massicois ont mis fin à la spirale négative vendredi soir à domicile en s’imposant contre Périgueux (27-3) qui a évolué en infériorité numérique plus d’une heure.

Le match

Il y avait comme un parfum de Noël vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue de Massy. Le froid — il ne faisait pas plus d’un degré au coup d’envoi à 19h30 —, la sono qui diffusait les standards américains, les odeurs de vin chaud et quelques bonnets rouges en tribune, l’ambiance était clairement à Noël. Mais sur la pelouse point de cadeaux. Axel Muller Aranda en a été la première victime en écopant d’un carton rouge après moins d’un quart d’heure de jeu (13e). L’arbitre, M. Caulier, a estimé que l’ailier argentin n’avait pas maîtrisé son plaquage sur le Géorgien Gogoladze.

Si cette expulsion a plombé les ambitions de Périgueux, venu à Massy pour décrocher son premier succès de la saison à l’extérieur, elle a eu en tout cas le mérite de lancer la rencontre jusque-là insipide. Il faut en effet attendre la 21e minute pour voir le premier mouvement initié par les Périgourdins au départ d’une mêlée qui ne donnera rien. Alors que les pertes de balle se multiplient, c’est sur un nouveau turnover que Massy inscrit le premier essai de la partie. Sur une percée de Jacomme, en relais avec Prier, Dit Robaglia s’en va marquer entre les poteaux (13-3, 27e). Avec la transformation de Verdu, qui avait déjà passé deux pénalités, dont une de plus de 50 mètres (10e), Massy prend ses distances. A quatorze, les Périgourdins tentent de colmater les moindres brèches. Couturier sauve les siens en plaquant in extremis Dit Robaglia (32e). Mais deux minutes plus tard, nouveau coup dur pour les partenaires d’Afa Amosa. Konaté est exclu dix minutes, rejoint dans la foulée par Marijon (35e). Le talonneur du CAP a écroulé le maul sur la penal-touche de Massy. La sanction est immédiate : essai de pénalité. Mené 20-3 (35e), Périgueux se retrouve à 12 contre 15 !

Rubio offre le bonus offensif à Massy

Par trop de précipitation, les Massicois n’en profiteront pas. Au contraire, les joueurs du CAP résistent bien. A la reprise, c’est même eux qui se montrent les plus entreprenants. Ils pilonnent la ligne d’en but essonnienne. En vain, et ce malgré du sang neuf. Deleuze (58e) puis Gogoladze (66e) sont même tout près d’offrir l’essai du bonus aux Massicois mais Périgueux est vigilant en troisième rideau. Ce sont toutefois les Bleus et Noirs qui ont le dernier mot. Le demi de mêlée Lucas Rubio récupère un ballon dans un ruck aux 22 mètres pour filer à dame (27-3, 72e).

Alors que la messe est dite, un plaquage sans ballon de Karl Lambert va mettre le feu aux poudres. Malgré quelques échanges de coups, l’arbitre se montre pédagogue et laisse les cartons dans sa poche avant de siffler la rencontre. Les Massicois peuvent le lever les bras et fêter comme il se doit cette première victoire depuis le 29 septembre (36-25 contre Suresnes).

Aymeric Fourel

La fiche technique

MASSY – PERIGUEUX : 27-3 (20-3). Arbitre : M. Caulier (Ligue Occitanie). Spectateurs : 1 500 environ.

Evolution du score : 3-0, 3-3, 6-3, 13-3, 20-3 (mt), 27-3.

Les points. Pour Massy : 3E Dit Robaglia (27e), de pénalité (35e), Rubio (72e) ; 2T (27e, 72e) et 3P (10e, 21e, 72e) : Verdu. Pour Périgueux : 1P Hutley (18e).

Carton rouge : Muller Aranda (13e) à Périgueux.

Cartons jaunes : Visser (43e), Tadjer (80e) à Massy ; Konaté (34e), Marijon (35e) à Périgueux.

• L’équipe de Massy : Gogoladze – Dit Robaglia (Sitauti, 57e), Seigneuret, Jacomme, Carré (Deleuze, 57e) – (o) Verdu (Dit Robaglia, 75e), (m) Prier (Rubio, 57e) – Loubière (cap.), Nollet (Trassoudaine,60e), Boutin (Vidoni, 39e) – Mahu (Pesvianidze, 60e), Pesvianidze (Nonkontwana, 49e) – Visser (Ferrer, 53e), Trassoudaine (Tadjer, 52e), Correa (Mansour, 52e). Entr. : Dimartino, Denoyelle et Delabroy.

• L’équipe de Périgueux : Scholes – Piveteau, Couturier, Hickes (Hutley, 70e), Muller Aranda – (o) Hutley (Cailat, 62e), (m) Hardy (Faltrept, 64e) – Amosa (cap.) (Storm, 51e), Fourcade (K. Lambert, 64e), Vialle – Willemse (Lavergne, 51e), Konaté – Pelmard (Dittus Fletcher, 51e), Marijon (Martin, 62e), Vidal (Tindilière, 51e). Entr. : Casadéï, Dubois, Le Dévédec et Brugeille.

Remplacement temporaire : Martin pour Vialle (39e-43e).

Les réactions

Benoit Denoyelle, entraîneur des avants de Massy : « Même si on a joué un supériorité numérique, Périgueux a montré que sa place actuelle n’était pas une surprise. C’est une équipe très agressive avec d’excellents joueurs. Il jouent très simplement mais très efficacement. Ils nous ont posé des problèmes en deuxième période mais les joueurs ont fait preuve d’un bel état d’esprit. J’espère maintenant qu’on va pouvoir réaliser une petite série. »

Didier Casadéï, manager de Périgueux : « C’est une mauvaise soirée. On est déçu. Quand tu prends un rouge au bout de dix minutes et que tu joues à 12 contre 15 pendant dix minutes, on ne peut pas espérer gagner. Mais à aucun moment, il n’y a rouge. Le mec s’est baissé, c’est l’épaule du joueur de Massy qui vient dans le visage de notre joueur. Et sur le premier essai, il y a un en avant de quatre mètres. On a mis du cœur malgré tout mais on a manqué d’efficacité dans les situations favorables que l’on s’est procurées. »