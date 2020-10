Rugby [Nationale] : Massy se fait surprendre à domicile

Brouillons et indisciplinés, les Massicois se sont fait cueillir (16-22) dimanche à domicile par une équipe de Nice bien organisée et réaliste.

La large victoire des joueurs du RC Massy-Essonne la semaine passée contre Aubenas (42-10) n’a pas été confirmée dimanche après-midi contre le Stade Niçois. Battus 22-16 au stade Jules-Ladoumègue, ce qui ne leur était plus arrivé depuis le 12 avril 2019 contre Mont-de-Marsan (24-28 lors de la 28e journée de Pro D2), les Massicois ont concédé leur troisième défaite en quatre matchs. « On n’est pas au point, commente Morgan Champagne, le directeur du rugby. Au vu de ce que l’on produit sur le terrain, on est à notre place (ndlr : 11e du classement après quatre journées de Nationale). »

Incapables de mettre leur jeu en place en raison de nombreuses fautes techniques, les Massicois ont subi une bonne partie du match. Une rencontre heurtée marquée par quelques échanges d’amabilités et six cartons jaunes. Le premier est pour le 3e ligne Massicois Jean-Baptiste Grenod (28e). A 14, Massy concède un premier essai par le Néo-Zélandais Matti James à la suite d’une mêlée à 5 mètres. A 36 ans, l’ancien demi d’ouverture de Mont-de-Marsan avec lequel il a disputé 112 matchs de Pro D2 entre 2014 et 2018, a toujours une lecture du jeu parfaite. Un essai logique au vu de la prestation niçoise depuis le début de la rencontre. Jusque-là, les Massicois s’étaient montrés solides défensivement en repoussant plusieurs tentatives sur leur ligne.

Mais ils peinent à créer du jeu à l’image de Guillomot qui perd un ballon que Julien Fritz, le frère de Florian, l’ex-international du Stade Toulousain, récupère pour aller inscrire un deuxième essai niçois en coin (3-15, 40e+1).