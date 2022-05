Rugby [Nationale] : Massy termine par une victoire

Pour le dernier match de la saison régulière, le Rugby Club Massy-Essonne a battu Valence-Romans d’une courte tête (20-18), ce dimanche au stade Jules-Ladoumègue à l’occasion de la dernière journée de phase régulière de Nationale.

Des airs de phase finale cet après-midi aux abords du stade Jules-Ladoumègue, où le leader massicois accueillait son dauphin Valence-Romans. Soleil radieux, ambiance sonore assurée par une banda et entrée gratuite pour tous les licenciés de sport du département, tous les ingrédients étaient réunis pour vivre un beau moment de rugby. Mais si les Drômois avaient besoin d’un résultat positif pour valider leur ticket pour les demi-finales du championnat sans passer par la case barrage, les Essonniens n’avaient eux rien à gagner. De quoi expliquer l’excellent début de rencontre des partenaires de Steven David, le 3e ligne valentinois formé au RCME. Les visiteurs campent dans la moitié de terrain massicoise pendant la quasi totalité de la première période et se trouvent logiquement en tête à la pause (3-13, 40e).

Massy s’est réveillé en deuxième période

Une soufflante de Julien Maréchal plus tard et voilà les Lions de retour sur la pelouse animés d’un tout autre état d’esprit. En inscrivant deux essais, les « gros » du RCME remettent les pendules à l’heure en l’espace de dix minutes (20-13, 59e). Mais Valence-Romans veut à tout prix s’éviter un barrage compliqué et investit de nouveau les 22 mètres essonniens. Une maladresse chronique à l’approche de la ligne d’en-but, ballon tombé (64e) ou gardé au sol (66e), empêche les Drômois de convertir leur domination au tableau d’affichage avant la toute dernière seconde et un essai en coin de Jenneker (20-18, 80e). Le demi d’ouverture Luke Price a la transformation du nul – synonyme de 2e place – au bout du pied, mais le coup de pied du Galois est trop court ! Massy s’impose d’une courte tête et Valence-Romans abandonne sa 2e place au classement à Soyaux-Angoulême. « On n’a pas été bons, lâche le manager général du RCME Julien Maréchal. Mais dans ce contexte cela ne veut pas dire grand chose et nous présenterons un tout autre visage en demi-finale ». Une double confrontation contre le vainqueur du barrage entre Albi et Chambéry, qui offrira au vainqueur une place en Pro D2.