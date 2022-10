Rugby [ProD2] : Massy a retenu la leçon

Après deux défaites de rang, les Massicois se devaient de renouer avec le succès vendredi soir contre Mont-de-Marsan. Mission accomplie même s’ils se compliqués la tache en fin de match (23-17).

Cinq semaines après le premier succès de la saison au Ladoumègue (23-21 contre Provence Rugby), les supporters du RC Massy-Essonne ont revu leurs favoris s’imposer à la maison vendredi soir contre une pâle équipe de Mont-de-Marsan (23-17). Cette fois, ils n’ont pas laissé échapper la victoire dans les derniers instants (15-16 contre Nevers) ou manqué de réalisme (10-16 contre Béziers). A défaut de maîtriser la rencontre de bout en bout, ils ont su serrer les rangs en fin de match pour conserver un succès ô combien important. « Je suis heureux pour les joueurs qui ont été récompensés de leurs efforts. Après la claque reçue contre Béziers, on retrouve un cycle positif, se félicite Jean-Baptiste Dimartino, l’entraîneur des trois quarts. Quand on joue le maintien, ça met du baume au cœur. »

Deux essais refusés à Massy après arbitrage vidéo

Massy connaît une entame poussive. Sur le coup d’envoi donné par Mont-de-Marsan, Massy perd le ballon et se met à la faute. Laousse Azpiazu inscrit les premiers points du match (0-3, 2e). L’arrière-buteur du Stade Montois profite de la moindre opportunité comme sur cette belle poussée des avants landais sur une mêlée à l’avantage de Massy (0-6, 11e). Les Essonniens réagissent mais ne sont pas vernis en ce début de match. Ils se voient refuser deux essais après arbitrage vidéo. Sur le premier, Farissier commet un en-avant au moment de récupérer le petit coup de pied à suivre d’Ortolan (4e). Sur le second, Pichon croit avoir marqué mais l’arbitre demande à nouveau la vidéo. Cette fois, il estime que Ortolan a commis un en-avant au sol (13e).

La troisième tentative sera la bonne. Sur un ballon porté, Oulaï s’extrait avec rage avant d’aller sauter dans l’en-but. Essai transformé par Kotze (7-6, 18e) mais l’avantage des Massicois est de courte durée. M. Hourquet siffle un hors jeu de Chabeaudie pour quelques centimètres. Une aubaine pour Laousse Aspiazu (7-9, 22e). Alors que les Montois n’ont rien montré depuis le début de la rencontre, ils peuvent creuser l’écart sur une faute que seul M. Hourquet a vue. Il y a une justice car Laousse Aspiazu se rate face aux poteaux (28e).

En manque de réalisme lors de la dernière réception contre Béziers, les Massicois ont retenu la leçon. Sur une chandelle d’Ortolan pour lui-même, l’ouvreur du RCME met la pression sur les trois quarts adverses avec le soutien de Jacomme. Du Plessis se fait intercepter par Guillomot qui file entre les perches (14-9, 33e). Kotze donne même huit points d’avance à Massy sur une pénalité à la sirène (17-9).

Mont-de-Marsan revient à trois longueurs

Au retour des vestiaires, Mont-de-Marsan continue de déjouer. Massy en profite (20-9, 49e). Malgré onze points d’avance, les partenaires d’Andrew Chauveau ne sont pas à l’abri, d’autant que les Montois reprennent du poil de la bête. A la suite d’une belle séquence de jeu, les Landais franchissent la ligne mais le ballon n’est pas aplati (57e). Il l’est sept minutes plus tard, Broeiro Bento reprenant de manière acrobatique sans commettre d’en-avant après visionnage de l’action. Les Montois reviennent à trois longueurs (20-17, 64e). Ils tentent le tout pour le tout dans le money time mais les Massicois ont le dernier mot, Clouté inscrivant la pénalité de la gagne à deux minutes de la fin (23-17, 78e). « On se met dans le dur en deuxième période mais notre défense a répondu présente et nous permet de gagner ce match », apprécie le capitaine Andrew Chauveau.

Les Massicois (15es) laissent la dernière place à Montauban, battu à Aix (11-20), qu’il retrouveront la semaine prochaine en clôture de ce deuxième bloc.

Aymeric Fourel

MASSY – MONT-DE-MARSAN : 23-17 (17-9). Arbitre : M. Hourquet (Ligue Occitanie). Spectateurs : 1 300 environ.

• Evolution du score : 0-3, 0-6, 7-6, 7-9, 14-9, 17-9 (mt), 20-9, 20-12, 20-17, 23-17.

• Les points. Pour Massy : 2E Oulaï (18e), Guillomot (33e) ; 2T Kotze (18e, 33e) ; 3P Kotze (40e+2, 49e), Clouté (78e). Pour Mont-de-Marsan : 1E Broeiro Bento (64e) ; 4P Laousse Azpiazu (2e, 11e, 22e, 62e).

• L’équipe de Massy : Kotze (Clouté, 59e) – Dit Robaglia, Jacomme, Guillomot, Farissier (Sitauti, 66e) – (o) Ortolan (Kotze, 74e), (m) Pichon (Prier, 53e) – Lanen (Oulaï, 72e), Nonkontwana (Bruinsma, 55e), Decubber – Oulai (Tlili, 68e), Chauveau (cap.) (Nonkontwana, 68e) – Ferrer (Vickos, 59e-80e+1), Chabeaudie (Meïté, 50e), Correa (Poipy, 50e). Entr. : Dimartino, Maréchal et Denoyelle.

• L’équipe de Mont-de-Marsan : Laousse Azpiazu – Broeiro Bento, Even (Desaubies, 78e), Mensa, Sayerse – (o) Du Plessis (cap.) (Pialot, 78e), (m) Hart (Doan, 49e) – Banos, Faleafa (Brethous, 68e), Brethous (Ostrikov, 53e) – Cesaro (Durand, 65e), Garrault – Alvès (Macharashvili, 28e), Latterrade (Labouyrie, 53e), Innocente (Bultel, 65e-72e). Entr. : Tastet, Talès, Prosper et Mareuil.