Soirée jeux à distance pour le Nouvel an avec les Jeux d’Ornicar et le Grenier Ludique

Soirée jeux à distance pour le Nouvel an avec les Jeux d’Ornicar...

Pour fêter le 31 décembre en famille ou entre amis, il est possible de jouer ensemble à distance. Des experts en jeux de société en Essonne proposent des jeux à adapter en visio et des sites internet dédiés.

Chez l’autrice Sylvie Blondelle-Ronteix, les jeux de société le soir du 31 décembre est devenue une tradition. « Je ne sais pas comment réveillonnent les autres familles, mais nous, on organise des soirées jeux de société. Et c’est comme ça depuis plus de dix ans. »

Pour cette année si particulière, l’habitante d’Egly a fait le choix de ne pas changer cette habitude et de l’adapter pour jouer à distance. « Des membres de notre groupe de jeux vit aujourd’hui au Canada, c’est l’occasion de pouvoir les avoir avec nous ce soir-là », sourit-elle. Elle a donc fait appel aux Jeux d’Ornicar, une boutique de vente de jeux de société sur Arpajon.

Des jeux de plateau parfaits pour la visio