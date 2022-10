Spectacles en Essonne : la Yourte en voyage à Authon-la-Plaine jusqu’au 9 octobre

Retrouvez la programmation d’une scène itinérante, qui a lieu non pas sous un chapiteau, mais dans une yourte ! Il s’agit de la Yourte en voyage, un théâtre nomade où la culture vient au plus près des habitants.

Chaque année depuis 2015, la compagnie L’ePATE en L’AIR change de village dans l’Etampois Sud-Essonne. Après Bouville et Chalou-Moulineux, cette 8ème édition se déroule au pied de l’église Saint-Aubin, à Authon-la-Plaine.

Tic-tac, le compte à rebours pour le lancement de la 8ème édition de la Yourte en voyage se termine bientôt. Les ateliers et les représentations programmés entre le 1er et le 8 octobre sont gratuites et sur réservation auprès de la mairie d’Authon-la-Plaine (01.64.95.51.07 / [email protected]).

Le samedi 1er octobre

Le samedi 1er octobre, à 17 heures, aura lieu la première représentation au sein du théâtre itinérant de la compagnie L’ePATE en L’AIR, en résidence dans la communauté d’agglomérations de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE).

Il s’agit d’un thé musical avec des chansons inspirées de la Kabylie (Algérie) et interprétées par l’artiste berbère Abdenour Koliaï de la Manufacture aux chansons.

Plus tard dans la soirée du samedi 1er octobre à 20h30, la compagnie propose aux spectateurs d’apprécier un ciné-concert autour du film « Steamboat Bill Junior » (traduction : Cadet d’eau douce), réalisé par Buster Keaton et Charles Reisner en 1928. La projection se fera en compagnie du violoncelliste Gaël Mevel, adepte de l’improvisation sur du cinéma muet.

Un repas partagé avec la compagnie

Le lendemain, le dimanche 2 octobre, les artistes invitent le public à partager un repas ensemble comme lors d’une Fête des Voisins ouvertes à tous, les Authonnais et ceux venus d’ailleurs. Pour amuser les plus jeunes, Fred Pflüger vient avec son manège en carton. Comment l’activer ? Les adultes doivent pédaler !

Place aux jeunes du cirque

La compagnie organisatrice donne carte blanche à trois jeunes circasiens âgés de 17 à 19 ans et en études au lycée La-Hotoie à Amiens (Somme) : Léonie Tiret spécialisée dans l’accro-danse, Noémie Kpadonou en cerceau aérien et Noé Dubroux en sangles aériennes et jonglage avec des éventails japonais.

Replonger dans l’Essonne d’autrefois

A l’heure du goûter, à 16 heures, une nouvelle projection est proposée avec l’association Cineam qui récolte des films 8 mm numérisés sur le thème de la fête récoltés auprès d’habitants de la banlieue parisienne, majoritairement du département de l’Essonne.

Un temps pour soi

Les enfants de l’école maternelle d’Authon-la-Plaine auront l’opportunité de voir Trace(s), le spectacle de la précédente édition de la Yourte en voyage par la de la compagnie L’ePATE en L’AIR.

Le mercredi 5 octobre, la chorégraphe aérienne spécialisée dans l’éducation somatique, Véronique Stekelrom, anime des ateliers corporels. A 17 heures, la session de 45 minutes est dédiée aux duos parent/bébé pour créer une complicité apaisante avec des « Jeux du corps ».

A 19 heures, la session d’1h30 est ouverte uniquement aux adultes pour un moment rien qu’à soi où chaque participant peut bouger librement et se concentrer sur l’instant présent. Pensez à vous inscrire en mairie (01.64.95.51.07 / [email protected]) !

L’église ouverte au public les deux week-ends

L’église Saint-Aubin sera ouverte les quatre jours de représentations de la Yourte en voyage, c’est-à-dire le 1er/2 et le 8/9 octobre. L’édifice accueille une exposition photos et une projection de vidéo-photos.

Le co-fondateur de la compagnie L’éPATE en L’AIR, Antoine Dubroux, présentera son travail « Eye to eye » sous la forme d’une film d’1h30 avec des visages d’inconnus rencontrés depuis 2015 autour du projet « ART DE TOI ». Le public pourra reconnaître des visages connus. Le photographe a réuni plus de 2.000 portraits pris dans des établissements scolaires comme le lycée Geoffroy-Saint-Hilaire d’Etampes ou dans des maisons de retraite en Essonne et dans les Yvelines. En faisant défiler les visages du plus jeune au plus âgé, ce sera une manière de montrer le temps qui passe

Partenaire de l’établissement public de santé Barthélémy-Durand, la compagnie a amené l’exposition « En-corps vivant » installée en ce moment à la Cité culturelle de l’hôpital au sein de l’église Saint-Aubin. Il s’agit de clichés réalisés avec des patients par la photographe Prisca Munkeni-Monnier.